Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» напоминают о правилах пожарной безопасности

Ежегодно в летний период значительно увеличивается количество пожаров. Основная причина пожаров – неосторожное обращение с огнем: сжигание сухой травы, разведение костров, неосторожность при курении, при обращении с бытовыми электрическими приборами.
Чтобы обезопасить себя, своих родственников от трагедии необходимо соблюдайте простые правила, о которых напоминают работники противопожарно-спасательной службы ГКУ МО «Мособлпожспас»:
1.Не пользуйтесь открытым огнем вблизи деревянных строений, кустарников, сухой травы;
2.Не поджигайте сухую траву, огонь распространяется мгновенно, может стать неуправляемым;
3.Своевременно очищайте прилегающую территорию от мусора, строительного материала и сухой травы;
4.Не сжигайте собранный после уборки мусор и сухую траву;
5.В пожароопасный период проводите с детьми и подростками разъяснительную работу. Никогда не давайте играть детям спичками;
6.Соблюдайте осторожность при эксплуатации обогревательных приборов и печей, а также при эксплуатации бань;
7.Соблюдайте требования пожарной безопасности в лесах. Не разводите костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.
8.Пользуйтесь только исправными электроприборами, следите за состоянием изоляции электропроводки;
9.Не применяйте нестандартные электронагревательные приборы, некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты для защиты от перегрузки и короткого замыкания;
10.Не курите в постели, в сараях, на чердаках, в местах хранения горючих материалов, не бросайте непогашенные спички, окурки;
11.Имейте дома и во дворе первичные средства пожаротушения: огнетушитель, емкость с водой, песок;
12.Уходя из дома, убедитесь, что телевизор, лампы освещения, все электронагревательные и газовые приборы выключены.
При обнаружении пожара или признаков горения немедленно сообщите об этом по телефонам «01» или с мобильного «112».