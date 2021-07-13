Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» напоминают о правилах пожарной безопасности

Чтобы обезопасить себя, своих родственников от трагедии необходимо соблюдайте простые правила, о которых напоминают работники противопожарно-спасательной службы ГКУ МО «Мособлпожспас»:

1.Не пользуйтесь открытым огнем вблизи деревянных строений, кустарников, сухой травы;

2.Не поджигайте сухую траву, огонь распространяется мгновенно, может стать неуправляемым;

3.Своевременно очищайте прилегающую территорию от мусора, строительного материала и сухой травы;

4.Не сжигайте собранный после уборки мусор и сухую траву;

5.В пожароопасный период проводите с детьми и подростками разъяснительную работу. Никогда не давайте играть детям спичками;

6.Соблюдайте осторожность при эксплуатации обогревательных приборов и печей, а также при эксплуатации бань;

7.Соблюдайте требования пожарной безопасности в лесах. Не разводите костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.

8.Пользуйтесь только исправными электроприборами, следите за состоянием изоляции электропроводки;

9.Не применяйте нестандартные электронагревательные приборы, некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты для защиты от перегрузки и короткого замыкания;

10.Не курите в постели, в сараях, на чердаках, в местах хранения горючих материалов, не бросайте непогашенные спички, окурки;

11.Имейте дома и во дворе первичные средства пожаротушения: огнетушитель, емкость с водой, песок;

12.Уходя из дома, убедитесь, что телевизор, лампы освещения, все электронагревательные и газовые приборы выключены.

При обнаружении пожара или признаков горения немедленно сообщите об этом по телефонам «01» или с мобильного «112».