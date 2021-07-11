Ремонт дороги Тверь-Рождествено-1-е Мая-Ильинское

Дорога Тверь – Рождествено – 1-е Мая – Ильинское является самым коротким путем из Твери в Кимры. Ранее было отремонтировано 50 км в Калининском и Конаковском районах, из них 20 км – от села Рождествено в сторону города Кимры – отремонтированы по нацпроекту. Работы выполняет подрядная организация ООО «ДСК». В 2021 году в надлежащее состояние приведут еще 27 км трассы в Конаковском и Кимрском районах. На объекте укрепят обочины, отремонтируют посадочные площадки, установят дорожные знаки, непосредственно влияющие на безопасность дорожного движения, и сигнальные столбики, нанесут дорожную разметку термопластиком.

Современная региональная дорожная сеть должна формироваться поступательно, исходя из приоритетов развития региона, интересов людей и в привязке к инвестиционным проектам, – считает губернатор Тверской губернии Игорь Руденя.