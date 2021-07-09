Ремонт тротуаров в Дубне продолжается

Более 50 выпускников дубненских школ получили золотые медали 09.07.2021 23 Глава Дубны Сергей Куликов вместе с депутатами Мособлдумы Александром Орловым и Мариной Шевченко поздравили выпускников школы №9 и лицея «Дубна», завершивших курс обучения с...

Заседание Совета директоров градообразующих предприятий наукограда в Центре космической связи «Дубна» 09.07.2021 22 Первым пунктом в повестке стала очень важная и злободневная тема –строительство жилья. Создана рабочая группа для координации действий по организации целевого жилищного...

Справка о переносах сроков всероссийской переписи населения 2020 года 09.07.2021 17 Решение о проведении переписи населения в 2021 году было принято Правительством Российской Федерации летом 2020 года в условиях пандемии COVID-19, с расчетом на улучшение...

Роспотребнадзор: Рекомендации по выбору хлебобулочных и кондитерских изделий 05.07.2021 1266 В период с 21 июня по 2 июля 2021 года управлением Роспотребнадзора по Московской области было проведено тематическое консультирование граждан по качеству и безопасности...