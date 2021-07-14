Резидент Особой экономической зоны компания «Эверс-Дубна» завершил строительство производственного комплекса

В двухэтажном здании общей площадью около 3000 квадратных метров будет налажен выпуск инновационных перевязочных средств и материалов, таких как хитозан-коллагеновые стерильные губки – 120 тысяч штук в год; медицинские катушечные пластыри – более 1 миллиона ежегодно.

Инновационные разработки компании «Эверс» имеют уникальные характеристики. Перевязочное средство нового поколения на основе хитозан-коллагенового комплекса «Эверс Лайф Био» стимулирует иммунную систему, способствует заживлению ран и обладает антибактериальным и обезболивающим действием. Оно создает влажную среду в ране, способствуя более быстрому заживлению.

Разрешение на строительство компания получила в 2018 году. В ходе реализации этого проекта в Дубне будет создано 50 дополнительных рабочих мест.