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С 1‑го июля выплата пособий осуществляется только на карты МИР

Фонд социального страхования Российской Федерации напоминает, что с 1 июля 2021 года перевод следующих пособий осуществляется только на карты платежной системы МИР:

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком;
- пособие по беременности и родам (если выплата осуществлена с периодичностью реже 1 раза в год);
- пособия по временной нетрудоспособности гражданам, подвергшимся воздействию радиации в ходе технологических аварий: вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сборов радиоактивных отходов в реку Теча, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

Данные виды пособий можно также получить почтовым переводом или на банковский счет, не привязанный к какой-либо платежной системе.

ПРОВЕРЬТЕ СВОИ РЕКВИЗИТЫ! Если Вам необходимо изменить реквизиты для перечисления пособия, в оперативном порядке проинформируйте своего работодателя, который должен направить данные сведения в территориальный орган Фонда.

Обращаем ваше внимание, пособия до 1,5 лет Фондом социального страхования производятся только работающим гражданам!
Неработающие граждане обращаются за пособиями в органы социальной защиты населения!

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