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Сделали прививку от Covid‑19, но не знаете как подтвердить свой статус? Рассказываем

После прививки от коронавируса оформляется сертификат вакцинированного. Это электронный документ, который можно посмотреть и проверить на Госуслугах.

Как получить электронный сертификат о вакцинации?
 
1. Сделайте прививку от коронавируса в любом пункте вакцинации
 
Нужно сделать два укола. После первого Госуслуги предложат заполнить дневник вакцинации, после второго — появится сертификат.
 
2. Дождитесь уведомления от Госуслуг с информацией о второй прививке.
 
3. Откройте дневник вакцинации от COVID-19: 
Там появится информация о том, где, когда и какую вакцину вы получили. Сертификат можно открыть на портале, в мобильном приложении Госуслуг или скачать в виде pdf-файла.
 
 Как проверить сертификат?
 
Проверить электронный сертификат можно по QR-коду — достаточно считать его камерой смартфона. Это может сделать работодатель или любой другой человек, которому вы покажете QR-код.
 
Как защититься от мошенников?
 
Не платите деньги за бумажные сертификаты. Появились мошенники, которые предлагают купить поддельный документ, похожий на те, что выдают в пункте вакцинации. Но такой сертификат не пройдёт проверку на Госуслугах. Настоящие сертификаты — всегда бесплатные
 
Что делать, если на Госуслугах не появилась информация о прививке?
 
Проверьте, что в вашем профиле на Госуслугах указаны верные данные паспорта, СНИЛС и полиса ОМС.
 
Обратитесь в администрацию поликлиники или другого центра вакцинации, чтобы исправить ошибку.

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