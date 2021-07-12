Сделали прививку от Covid‑19, но не знаете как подтвердить свой статус? Рассказываем

Как получить электронный сертификат о вакцинации?



1. Сделайте прививку от коронавируса в любом пункте вакцинации



Нужно сделать два укола. После первого Госуслуги предложат заполнить дневник вакцинации, после второго — появится сертификат.



2. Дождитесь уведомления от Госуслуг с информацией о второй прививке.



3. Откройте дневник вакцинации от COVID-19:

Там появится информация о том, где, когда и какую вакцину вы получили. Сертификат можно открыть на портале, в мобильном приложении Госуслуг или скачать в виде pdf-файла.



Как проверить сертификат?



Проверить электронный сертификат можно по QR-коду — достаточно считать его камерой смартфона. Это может сделать работодатель или любой другой человек, которому вы покажете QR-код.



Как защититься от мошенников?



Не платите деньги за бумажные сертификаты. Появились мошенники, которые предлагают купить поддельный документ, похожий на те, что выдают в пункте вакцинации. Но такой сертификат не пройдёт проверку на Госуслугах. Настоящие сертификаты — всегда бесплатные



Что делать, если на Госуслугах не появилась информация о прививке?



Проверьте, что в вашем профиле на Госуслугах указаны верные данные паспорта, СНИЛС и полиса ОМС.



Обратитесь в администрацию поликлиники или другого центра вакцинации, чтобы исправить ошибку.