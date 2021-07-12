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Семьи с детьми смогут получить льготный кредит на строительство частного дома и приобретение земельного участка

Правительство РФ расширило условия программы «Семейная ипотека».

Ипотеку со ставкой до 6% годовых можно будет получить не только на покупку готового жилья, но и на строительство индивидуального жилого дома и приобретение земельного участка, при условии, что указанное строительство осуществляется по договору подряда юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.

Соответствующее постановление правительства РФ от 14.04.2021 № 587 «О внесении изменений в Правила возмещения Российским кредитным организациям и акционерному обществу «ДОМ .РФ» недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, имеющим детей» вступило в силу 28 апреля 2021 года.

 
 
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