Школьники из Дубны прошли обучение в Яндекс.Лицее

Дубна присоединилась к проекту Яндекс.Лицей в 2019 году. Старту программы предшествовала совместная работа «Яндекса», Межшкольного физико-математического факультатива Дубны (МФМФ), лицея №6 и Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ).

Программа обучения рассчитана на два года: на первом курсе ученики осваивают программирование на языке Python, а на втором выполняют самостоятельные проекты.

Обучение в Яндекс.Лицее требует от учеников упорной работы и большой отдачи. Тем отраднее, что на дубненской площадке большинство лицеистов справились с программой, а Александр Янович и Даниил Коршунов получили сертификаты с отличием. В течение этих двух лет ребят учили талантливые педагоги: Роза Ершова и Александра Шорникова. Успех учеников был бы невозможен без настойчивости их преподавателей, – отмечается в сообщении.

Сертификаты ученикам вручили директор Учебно-научного центра ОИЯИ Станислав Пакуляк и руководитель Департамента развития цифровых сервисов ОИЯИ Михаил Васильев. В напутственном слове они подчеркнули, что в современном обществе уверенное владение цифровыми технологиями дает их обладателям конкурентные преимущества.

Занятия Яндекс.Лицея в Дубне проходят в формате дополнительного образования при поддержке Объединенного института ядерных исследований. Учебная группа первого курса на 2021-2022 учебный год будет сформирована по итогам открытого конкурса, который стартует в августе. К участию в конкурсе приглашаются ученики 8-9-х классов.