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Советы от спасателей ГКУ МО «Мособлпожспас»: как защититься от жары

Жаркая и солнечная погода сохранится в Москве и Подмосковье всю неделю и есть вероятность при длительном пребывании на солнце получить солнечный удар или перегреться.

Спасатели пожарно-спасательной части № 215 Дубненского территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» дают несколько советов, как перенести жару без осложнений для здоровья:

  • По возможности не выходите из дома с 11 до 17 часов дня;
  • Носите одежду из натуральных тканей (хлопок, лен и др.);
  • Обязательно носите головной убор. Защищайте глаза темными очками;
  • Соблюдайте питьевой режим. При выходе из дома берите воду с собой;
  • Используйте крема с солнцезащитным фактором;
  • После пребывания на солнце полезно искупаться, принять душ или сделать влажное обтирание;
  • Не находитесь на солнце на голодный желудок и сразу после еды.

Умение оказать первую помощь при тепловом и солнечном ударе может спасти жизнь пострадавшим. Главное, не растеряться и делать все быстро и правильно!

Необходимо:

  1. перенести пострадавшего в прохладное место, уложить на спину, приподняв немного ноги, освободить от одежды, обеспечить ему полный покой и достаточный доступ свежего воздуха;
  2. если человек в сознании, дать выпить крепкого чаю или холодной воды, лучше слегка подсоленной (0,5 чайной ложки соли на 0,5 л воды);
  3. смочить голову холодной водой или положить на нее холодное влажное полотенце.

При тепловом и солнечном ударе пострадавшего необходимо доставить в ближайшее лечебное учреждение, а к потерявшему сознание человеку срочно вызвать бригаду «скорой помощи», потому что такое состояние представляет реальную угрозу для жизни.

Авторы: 
Отдел взаимодействия со СМИ
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