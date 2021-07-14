Советы от спасателей ГКУ МО «Мособлпожспас»: как защититься от жары

Жаркая и солнечная погода сохранится в Москве и Подмосковье всю неделю и есть вероятность при длительном пребывании на солнце получить солнечный удар или перегреться.
Спасатели пожарно-спасательной части № 215 Дубненского территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» дают несколько советов, как перенести жару без осложнений для здоровья:
- По возможности не выходите из дома с 11 до 17 часов дня;
- Носите одежду из натуральных тканей (хлопок, лен и др.);
- Обязательно носите головной убор. Защищайте глаза темными очками;
- Соблюдайте питьевой режим. При выходе из дома берите воду с собой;
- Используйте крема с солнцезащитным фактором;
- После пребывания на солнце полезно искупаться, принять душ или сделать влажное обтирание;
- Не находитесь на солнце на голодный желудок и сразу после еды.
Умение оказать первую помощь при тепловом и солнечном ударе может спасти жизнь пострадавшим. Главное, не растеряться и делать все быстро и правильно!
Необходимо:
- перенести пострадавшего в прохладное место, уложить на спину, приподняв немного ноги, освободить от одежды, обеспечить ему полный покой и достаточный доступ свежего воздуха;
- если человек в сознании, дать выпить крепкого чаю или холодной воды, лучше слегка подсоленной (0,5 чайной ложки соли на 0,5 л воды);
- смочить голову холодной водой или положить на нее холодное влажное полотенце.
При тепловом и солнечном ударе пострадавшего необходимо доставить в ближайшее лечебное учреждение, а к потерявшему сознание человеку срочно вызвать бригаду «скорой помощи», потому что такое состояние представляет реальную угрозу для жизни.