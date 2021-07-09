Справка о переносах сроков всероссийской переписи населения 2020 года

Изначально планировалось, что основной этап Всероссийской переписи населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В связи с эпидемиологической ситуацией в июне 2020 года Правительства РФ приняло постановление о переносе сроков переписи на апрель 2021 года.

В феврале 2021 года для повышения безопасности с учетом продолжающейся пандемии Правительство РФ приняло предварительное решение о проведении Всероссийской переписи населения в новые сроки — осенью 2021 года, ориентировочно в сентябре.

19 мая 2021 года на совещании по реализации отдельных положений Послания Федеральному Собранию Президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил предложение о проведении переписи в октябре 2021 года.

21 июня 2021 года было подписано постановление Правительства Российской Федерации № 949 от 21.06.2021. Оно устанавливает сроки проведения Всероссийской переписи населения — с 1 по 31 октября 2021 года.

Новые сроки позволят остаться в рамках раунда переписей, рекомендованного ООН. Кроме того, к этому времени большинство жителей страны уже возвращается домой из отпусков.

Напомним, Предыдущие Всероссийские переписи населения 2002 и 2010 годов также проходили в октябре. Проведение переписи в данный период позволяет сохранить необходимую периодичность, обеспечить сопоставимость, точность и корректность полученных статистических данных как на национальном, так и на международном уровне.

Ранее об изменении сроков переписи населения из-за эпидемиологической обстановки заявляли статистические службы США, Аргентины, Бразилии, Эквадора, Киргизии и некоторых других стран.