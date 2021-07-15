«Трезвый водитель» в МФЦ Дубны

В городском округе Дубна стартовал региональный социальный раунд по безопасности дорожного движения «Трезвый водитель» который продлится до 31 июля 2021 года. В рамках проведения раунда информационно-разъяснительные беседы с жителями округа прошли в Многофункциональном центре г. Дубна.
Посетителям и работникам многофункционального центра напомнили об административной ответственности и возможных последствиях при управлении автомобилем в нетрезвом виде.
Кроме того, на стендах и экранах автоинспекторы разместили социальную рекламу по безопасности дорожного движения,
В завершение мероприятия всем участникам акции сотрудники полиции выручили памятки с полезной информацией, а также в жаркую погоду питьевую воду – отличная альтернатива алкоголю.