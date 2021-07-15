В Дубне проверят, пользуются ли водители ремнями безопасности

«С 12 по 18 июля 2021 года Дубненская Госавтоинспекция проведет рейд «Ремень безопасности». Инспекторы ГИБДД будут проводить массовые проверки водителей транспортных средств на предмет правильного использования ремней безопасности при движении. Штраф за нарушение правил использования ремней безопасности составляет 1 тысячу рублей», - говорится в сообщении.

В Госавтоинспекции пояснили, что в большинстве случаев тяжкие последствия при дорожных происшествиях, в том числе с летальным исходом, являются результатом того, что ни водители, ни пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности.