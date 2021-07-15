В Московской области начнут выявлять правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости

30 декабря 2020 года президент Российской Федерации подписал Федеральный закон от 30 декабря 2020 года № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», устанавливающий порядок выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. Как это будет проводиться, рассказывает Кадастровая палата по Московской области.
Ранее учтенными объектами недвижимости считаются те объекты, на которые гражданам или юридическим лицам выданы документы до дня вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (до 31.01.1998). Это документы, выданные в 90-х годах XX века, которые удостоверяют права на объекты недвижимости (например, государственные акты, свидетельства, решение уполномоченного органа (организации) о предоставлении объекта недвижимости на определенном праве и иные документы, устанавливающие или подтверждающие право).
29 июня 2021 года вступает в силу Федеральный закон от 30 декабря 2020 года № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», устанавливающий порядок выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. Он наделяет правительства регионов и администрации городских округов и районов полномочиями по выявлению собственников объектов недвижимости, которые считаются ранее учтенными объектами недвижимости и сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) либо информация о таких объектах недвижимости может быть только включена в ЕГРН по правилам, предусмотренным для внесения сведений о ранее учтенных объектах недвижимости.
Также указанные органы будут самостоятельно направлять в орган регистрации прав (на территории Московской области им является Управление Росреестра по Московской области) заявления о внесении в ЕГРН сведения о правообладателе, в случае если информация о ранее учтенном объекте недвижимости содержится в ЕГРН. А если сведения о таком объекте отсутствуют в ЕГРН, то направляют заявления о внесении в ЕГРН сведений об объекте и о его правообладателе.
Кадастровая палата по Московской области совместно с Управлением Росреестра по Московской области, Федеральной налоговой службой по Московской области, Главным Управлением МВД России по Московской области, Федеральной нотариальной палатой, а также с Министерством имущественных отношений Московской области участвует в создании алгоритма действий по обработке перечня ранее учтенных объектов недвижимости, сведения о которых содержатся в ЕГРН, но на которые не зарегистрированы права.
Внесение сведений в ЕГРН о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости позволяет защитить права и законные интересы собственников недвижимости. Из-за отсутствия сведений в ЕГРН о регистрации права на объект недвижимости собственник при продаже объекта недвижимости не сможет подтвердить факт своего владения покупателю на актуальную дату, - отметил заместитель директора- главный технолог Кадастровой палаты по Московской области Алексей Щаулин.
Узнать, внесены ли сведения о недвижимости в ЕГРН можно с помощью с помощью электронных сервисов Росреестра и Федеральной кадастровой палаты по выдаче сведений из ЕГРН. Пользователям достаточно выбрать нужные виды выписок, перейти в корзину и оплатить их. Сразу после оплаты документы можно скачивать и отправлять на печать. Распечатать выписку можно самостоятельно, причем неограниченное количество раз. Выписка заверена электронной подписью, которая делает ее юридически равнозначной бумажной.