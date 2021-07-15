В Московской области начнут выявлять правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости

Ранее учтенными объектами недвижимости считаются те объекты, на которые гражданам или юридическим лицам выданы документы до дня вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (до 31.01.1998). Это документы, выданные в 90-х годах XX века, которые удостоверяют права на объекты недвижимости (например, государственные акты, свидетельства, решение уполномоченного органа (организации) о предоставлении объекта недвижимости на определенном праве и иные документы, устанавливающие или подтверждающие право).

29 июня 2021 года вступает в силу Федеральный закон от 30 декабря 2020 года № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», устанавливающий порядок выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. Он наделяет правительства регионов и администрации городских округов и районов полномочиями по выявлению собственников объектов недвижимости, которые считаются ранее учтенными объектами недвижимости и сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) либо информация о таких объектах недвижимости может быть только включена в ЕГРН по правилам, предусмотренным для внесения сведений о ранее учтенных объектах недвижимости.

Также указанные органы будут самостоятельно направлять в орган регистрации прав (на территории Московской области им является Управление Росреестра по Московской области) заявления о внесении в ЕГРН сведения о правообладателе, в случае если информация о ранее учтенном объекте недвижимости содержится в ЕГРН. А если сведения о таком объекте отсутствуют в ЕГРН, то направляют заявления о внесении в ЕГРН сведений об объекте и о его правообладателе.

Кадастровая палата по Московской области совместно с Управлением Росреестра по Московской области, Федеральной налоговой службой по Московской области, Главным Управлением МВД России по Московской области, Федеральной нотариальной палатой, а также с Министерством имущественных отношений Московской области участвует в создании алгоритма действий по обработке перечня ранее учтенных объектов недвижимости, сведения о которых содержатся в ЕГРН, но на которые не зарегистрированы права.

Внесение сведений в ЕГРН о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости позволяет защитить права и законные интересы собственников недвижимости. Из-за отсутствия сведений в ЕГРН о регистрации права на объект недвижимости собственник при продаже объекта недвижимости не сможет подтвердить факт своего владения покупателю на актуальную дату, - отметил заместитель директора- главный технолог Кадастровой палаты по Московской области Алексей Щаулин.

Узнать, внесены ли сведения о недвижимости в ЕГРН можно с помощью с помощью электронных сервисов Росреестра и Федеральной кадастровой палаты по выдаче сведений из ЕГРН. Пользователям достаточно выбрать нужные виды выписок, перейти в корзину и оплатить их. Сразу после оплаты документы можно скачивать и отправлять на печать. Распечатать выписку можно самостоятельно, причем неограниченное количество раз. Выписка заверена электронной подписью, которая делает ее юридически равнозначной бумажной.