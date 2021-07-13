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В Москве и Подмосковье отмечается опасный индекс ультрафиолета

Индекс ультрафиолетового излучения, характеризующий уровень излучения в спектре солнечного света, всю предстоящую неделю будет колебаться от 5 до 6 единиц. Это оранжевый, высокий индекс, который представляет опасность для здоровья.
 

Несмотря на то, что ультрафиолет в небольших дозах полезен для человека – в коже образуются витамин D, (предупреждает рахит, улучшает работу иммунной системы, участвует в регулировке кровяного давления), меланин (защищает кожу и улучшает её эластичность) и серотонин (гормон настроения), однако чрезмерное ультрафиолетовое облучение, особенно диапазонов B и C, опасно для глаз и кожи ожогами и риском развития рака кожи и меланомы. Особенно опасно вредное воздействие ультрафиолета на детей.

Уровень ультрафиолетового излучения зависит от географической широты. В одном и том же месте его уровень зависит от метеоусловий, сезонов, времени суток. Максимум солнечного ультрафиолета – 60% суточной дозы наблюдается с 10 до 16 часов. Шкала УФ-индекса – от 0 до 13, где ноль означает полностью безопасный уровень ультрафиолетового излучения, а уровни 11 и выше означает очень высокую опасность для человека, передает Центр ФОБОС.

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