+31,9°
Влажность: 49% ↓
Давление: 750,8 мм

В ОЭЗ «Дубна» будут выпускать тесты для диагностики инфекционных заболеваний

5 июля Экспертным советом при правительстве Московской области одобрен проект еще одной новой компании, желающей стать резидентом ОЭЗ «Дубна», и согласованы изменения в проект уже действующего инвестора.

Экспертный совет по промышленно-производственным особым экономическим зонам при правительстве Московской области, прошедший под председательством заместителя министра по инвестициям, промышленности и науке региона Юлии Бариновой, одобрил чрезвычайно актуальный в период пандемии COVID-19 бизнес-план компании «Уайт сервис».

В ОЭЗ «Дубна» ООО «Уайт сервис» организует современное производство медицинских изделий, в том числе так необходимых в связи с пандемией коронавируса экспресс-тестов для диагностики инфекционных заболеваний, а также их реализацию. Для этого компания арендует помещение площадью 660 кв.м в инновационно-технологическом центре «Менделеев» на левобережной площадке ОЭЗ, где будет выпускать широкий ассортимент экспресс-тестов: для определения антигена (ПСА), на антиген ротавируса, для определения антигенов вируса гриппа типов А и В, антител к ВИЧ типов 1 и 2.

Основным преимуществом инновационной медицинской продукции разработки и производства «Уайт сервис» являются скорость и качество тестирования. Конечным потребителем продукции будут отечественные лечебно-профилактические учреждения, центры здоровья, частные клиники, аптеки и само население. Инвестиции в проект составят около 80 млн руб. На предприятии планируют создать 60 высококвалифицированных рабочих мест.

Также Экспертным советом утверждены изменения в бизнес-план Акционерного общества «Агро-оборудование». Компания является действующим резидентом с декабря прошлого года и в ОЭЗ «Дубна» намерена создать современное производство плоскосворачиваемых шлангов (рукавов) и сельскохозяйственного оборудования для нужд агропромышленного комплекса, промышленности, МЧС и других отраслей. Изначально заявленные инвестиции в проект составляли около 434 млн руб., на арендованном участке планировалось построить современный завод, а запуск производства намечался на 2023 год.

После уточнения параметров проекта изменились сроки проектирования и этапов строительства собственного административно-производственного здания АО «Агро-оборудование», и резидент вынес на Экспертный совет несколько корректировок бизнес-плана.  Так, площади предполагаемых к строительству объектов увеличены с 8 до 11 тыс. кв.м, в связи с чем   инвестиции в проект возросли до 555 млн руб. Увеличена и площадь необходимого к аренде земельного участка. Компания по-прежнему планирует, что в результате запуска производства плоскосворачиваемых рукавов на площадке ОЭЗ в Дубне доля импорта этой продукции на рынке к 2024 году снизится до 50%.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  •  
На портале «Добродел» проводится 2‑й этап голосования по дорогам Подмосковья
07.07.2021     765
До 31 августа все желающие имеют возможность поделиться своим мнением о том, какие участки нужно отремонтировать в 2022 году.
Доставка цветов в Москву
08.07.2021     414
Любой праздник сопровождается радостью и весельем, а также оригинальными подарками. Торжественное мероприятие, выпускной, день рождения, юбилей встречают и отмечают роскошными...
Предложения от ОЭЗ «Дубна» внесены на Совет директоров градообразующих предприятий
08.07.2021     29
7 июля на очередном заседании Совета директоров градообразующих предприятий Дубны основным стал вопрос развития наукограда. С предложениями от ОЭЗ «Дубна» выступил ее руководитель...
Более 50 выпускников дубненских школ получили золотые медали
09.07.2021     23
Глава Дубны Сергей Куликов вместе с депутатами Мособлдумы Александром Орловым и Мариной Шевченко поздравили выпускников школы №9 и лицея «Дубна», завершивших курс обучения с...
Заседание Совета директоров градообразующих предприятий наукограда в Центре космической связи «Дубна»
09.07.2021     22
Первым пунктом в повестке стала очень важная и злободневная тема –строительство жилья. Создана рабочая группа для координации действий по организации целевого жилищного...