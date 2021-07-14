В заповеднике Журавлиная Родина под Талдомом вывалили кучу мусора

Такому хамству не перестает дивиться администрация заказника.

Какой-то гад вывалил в заказник свой старый дом со всем мусором. Полностью перекрыта дорога в Бучево, – сокрушается на своей странице в соцсетях директор «Журавлиной родины» Ольга Гринченко.

Подозреваю, что это могут делать не хозяева мусора, а те, кого нанимают и кому платят за утилизацию и вывоз, – предположила одна из местных жительниц.

По ее словам, в Талдомском округе много дачников, которые только начали строиться. Они вызывают бригады уроженцев стран СНГ, чтобы те разрушили старые домики их бабушек или полусгнившие сараи, доставшиеся в наследство от родителей, и платят им хорошие деньги. Причем владельцы участков редко когда сами занимаются утилизацией. Они возлагают эту миссию на тех же людей, которые и ломают их постройки. А те, в свою очередь, пытаются сэкономить деньги и время и выбрасывают мусор где попало.

За неправильное обращение с отходами предусмотрена административная ответственность, – рассказывает юрист Ольга Виноградова. – Если выбросить строительный мусор в контейнер у дома, могут оштрафовать на 1000–2000 руб. Если на нарушении поймают повторно в течение года, штраф составит от 2000 до 3000 руб. Если неправильное обращение с мусором повлечет за собой вред здоровью других людей или природе, штраф больше – от 3000 до 4000 руб.

К сожалению, в данном случае штрафовать некого – камер видеонаблюдения в лесу нет. Поэтому освобождать дорогу сотрудникам заказника придется самостоятельно. Вот только такой субботник просто не входил в их планы – они к нему совершенно не готовы ни морально, ни материально. Ушлые строители подложили экологам настоящую свинью.