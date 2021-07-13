Авторы фотогалереи «Волга от истока до устья – с высоты птичьего полета» – отважные пилоты и талантливые фотохудожники Андрей Востров и Валерий Безрученко. Свое восхищение полетами над великой русской рекой они щедро дарят зрителям. Чтобы снять ее целиком (а это более 3,5 тысяч километров), пилоты-фотографы пролетели более 60 тысяч километров.

Кадр за кадром, в ясную погоду и ненастье, в дождь и бурю рождалась выставка. Она с большим успехом демонстрировалась в Казани, Самаре, Тольятти, Твери, и по случаю яркого юбилейного года для города и его градообразующих предприятий прибыла в Дубну.

Организаторы выставки надеются, что она станет ярким культурным событием для всех горожан, и еще раз покажет, каким сокровищем природы мы обладаем, сколько чудес хранят ее берега и воды, и укрепит нашу гордость за то, что мы, как и жители множества городов и городков и пятнадцати областей, через которые она стремится от Валдая к Каспию, можем называть себя волжанами.