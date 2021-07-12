Высокие темпы вакцинации позволяют не вводить новые антиковидные ограничения в Подмосковье

Сейчас первым компонентом в регионе привились больше 2 млн человек, полностью - почти 1,2 млн. Ежедневно делают свыше 50 тыс уколов. Развернуто порядка 370 пунктов, где можно сделать прививку. Около 30 из них - круглосуточные. Кроме того, мобильные комплексы работают в ТЦ, МФЦ, клубах «Активное долголетие». По заявке врачи выезжают на предприятия. Для удобства жителей временные точки вакцинации организовывают в парках и музеях.

Найти ближайший пункт можно на интерактивной карте covid.mz.mosreg.ru. Записаться на прививку - через федеральный госуслуги или региональный (uslugi.mosreg.ru/zdrav) порталы госуслуг, по телефону 122, а также в поликлиниках, МФЦ, клубах «Активное долголетие».