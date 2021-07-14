Выявление объектов, не являющихся объектами капитального строительства, незаконно размещённых на территории города Дубны Московской области

Межведомственной комиссией по выявлению самовольно построенных объектов, их сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями на территории города Дубны Московской области, по результатам проведенной «13» июля 2021г. внеплановой проверки установлено, что на территории города Дубны Московской области по адресу: Московская обл., г. Дубна, ул. Энтузиастов, д. 4б выявлен некапитальный объект, имеющий площадь 24 кв.м – металлический гараж, (вид некапитального объекта), о чем составлен акт от «13» июля 2021г. №31.