Заполняйте заявления на выплаты правильно

ГУ ПФР №5 по г. Москве и Московской области напоминает:
Только правильно заполненное заявление с достоверными данными гарантирует поступление денежных средств.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.06.2021 № 1037 «Об утверждении Правил назначения и выплаты ежемесячного пособия женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, и ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет в части, не определенной Федеральным законом "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", а также перечня документов (копий документов, сведений), необходимых для назначения указанных пособий, и форм заявлений об их назначении» подают заявления на ежемесячные пособия:
- родители, которые в одиночку воспитывают детей от 8 до 16 лет включительно;
- беременные женщины, вставшие на учет в медицинской организации в первые 12 недель беременности.
Осуществляет выплату Пенсионный фонд Российской Федерации.
Подать заявление можно электронно на портале госуслуг: одиноким родителям и беременным женщинам, а также лично в клиентской службе ПФР по месту жительства (предварительная запись на прием https://es.pfrf.ru/znp/).
Важным условием для получения пособий является размер дохода семьи. По правилам он не должен превышать прожиточного минимума на душу населения в субъекте – в Москве 20 589 руб., в Московской области 14 987 руб.
При заполнении электронного заявления настоятельно рекомендуем вносить только достоверную информацию. В случае если заявление заполнено неправильно и содержит недостоверные данные, заявление не пройдет проверку в информационной системе.
Возможные ошибки при подаче заявления:
- неправильно указаны данные ребенка: ФИО отличается от указанного в свидетельстве о рождении;
- неверно введены реквизиты актовой записи о рождении ребенка (серия и номер вместо данных актовой записи);
- неправильный СНИЛС ребенка;
- предоставление ошибочных данных в сведениях о банковском счете (необходимо предоставить номер счета, а не номер карты);
- отсутствие данных о реквизитах актовой записи о расторжении брака;
- отсутствие данных судебных решений о взыскании алиментов;
- отсутствие данных о плательщике алиментов;
- не указано наименование медицинского учреждения, где наблюдается вставшая на учет беременная женщина.
ВАЖНО! Указанные выплаты относятся к ежемесячным, их выплата должна осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона № 161-ФЗ с использованием национальных платежных инструментов (карт «Мир») либо путем зачисления на «бескарточные» банковские счета.