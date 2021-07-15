Заполняйте заявления на выплаты правильно

Только правильно заполненное заявление с достоверными данными гарантирует поступление денежных средств.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.06.2021 № 1037 «Об утверждении Правил назначения и выплаты ежемесячного пособия женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, и ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет в части, не определенной Федеральным законом "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", а также перечня документов (копий документов, сведений), необходимых для назначения указанных пособий, и форм заявлений об их назначении» подают заявления на ежемесячные пособия:

родители, которые в одиночку воспитывают детей от 8 до 16 лет включительно;

беременные женщины, вставшие на учет в медицинской организации в первые 12 недель беременности.

Осуществляет выплату Пенсионный фонд Российской Федерации.

Подать заявление можно электронно на портале госуслуг: одиноким родителям и беременным женщинам, а также лично в клиентской службе ПФР по месту жительства (предварительная запись на прием https://es.pfrf.ru/znp/).

Важным условием для получения пособий является размер дохода семьи. По правилам он не должен превышать прожиточного минимума на душу населения в субъекте – в Москве 20 589 руб., в Московской области 14 987 руб.

При заполнении электронного заявления настоятельно рекомендуем вносить только достоверную информацию. В случае если заявление заполнено неправильно и содержит недостоверные данные, заявление не пройдет проверку в информационной системе.

Возможные ошибки при подаче заявления:

неправильно указаны данные ребенка: ФИО отличается от указанного в свидетельстве о рождении;

неверно введены реквизиты актовой записи о рождении ребенка (серия и номер вместо данных актовой записи);

неправильный СНИЛС ребенка;

предоставление ошибочных данных в сведениях о банковском счете (необходимо предоставить номер счета, а не номер карты);

отсутствие данных о реквизитах актовой записи о расторжении брака;

отсутствие данных судебных решений о взыскании алиментов;

отсутствие данных о плательщике алиментов;

не указано наименование медицинского учреждения, где наблюдается вставшая на учет беременная женщина.

ВАЖНО! Указанные выплаты относятся к ежемесячным, их выплата должна осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона № 161-ФЗ с использованием национальных платежных инструментов (карт «Мир») либо путем зачисления на «бескарточные» банковские счета.