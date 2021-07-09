Заседание Совета директоров градообразующих предприятий наукограда в Центре космической связи «Дубна»

Принято решение вернуться к рассмотрению отложенного варианта строительства служебного жилья с использованием ресурсов резидента ОЭЗ «Дубна» –корпорации Промтех «Дубна», ОИЯИ и ГосМКБ «Радуга».

Получило поддержку предложение руководителя АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна»А.В. Афанасьева рассмотреть возможности для индивидуальной и малоэтажнойзастройки в районе озера Суглинок на Левобережье.

Участники заседания одобрили план дальнейших действий, в том числе по определению земельных участков для строительства, землеотводу, проектированию, согласованию с Правительством Московской области.

Для привлечения инвесторов-застройщиков жилья и объектов социально-культурного назначения главе города рекомендовано провести День открытых дверей совместно с ОЭЗ «Дубна» и предприятиями НПК.

Главным направлением деятельности Совет директоров обозначил координацию действий градообразующих предприятий, управляющей компании ОЭЗ и органов местного самоуправления в вопросах реализации приоритетных направлений «Стратегии социально-экономического развития наукограда Дубна на 2017-2026 годы». Рабочая группа подготовит Перечень приоритетных направлений в рамках целей и задач, определенных Стратегией.

При Совете директоров также сформирована кадровая группа для координации работы по комплектованию кадрами предприятий НПК города в целях проведения согласованной кадровой политики. В нее вошли представители соответствующих подразделений ОИЯИ, ГосМКБ «Радуга», ДМЗ, АО «Аэрокосмические системы», АО «Кронштадт» и НИИ «Атолл». Руководство поручено директору по персоналу ПАО «Тензор» М.В. Подлесному.

Продолжается взаимодействие градообразующих предприятий с общеобразовательными учреждениями Дубны. Напомним, что Положение о шефских связях принято Советом директоров в декабре 2016 года.

Помощь подшефным школам №1 и №5 будет оказывать ГосМКБ «Радуга», школе №2 – НИИ «Атолл», гимназии №3 – Промтех «Дубна», лицею №6 и гимназии №8 – Объединенный институт ядерных исследований, школе №7 – ПАО «Тензор», школе №9 – ООО «Криптен», школе №10 – ДМЗ и ЦКС «Дубна», гимназии №11 – ОЭЗ «Дубна».Необходимо найти шефов для лицея «Дубна» и школы «Возможность».

Участники совещания утвердили Перечень вопросов для рассмотрения на очередных заседаниях Совета директоров градообразующих предприятий. В ближайшие месяцы предстоит обсудить перспективы строительства жилья и социальных объектов; развитие инженерной и транспортной инфраструктуры с обустройством велодорожек; обеспечение скоростного железнодорожного сообщения с Москвой и реконструкцию Дмитровского шоссе на участке Дмитров – Дубна, а также другие актуальные задачи.