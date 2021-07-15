Заявление на выплату 10 тысяч рублей в августе будет сформировано автоматически

Подавляющему большинству родителей детей в возрасте от 6 до 18 лет не придется самостоятельно заполнять заявление на новую разовую выплату 10 тыс. рублей, которую Пенсионный фонд начнет предоставлять с середины августа.

Заявления будут автоматически формироваться по имеющимся у ПФР данным и появляться в личных кабинетах родителей на портале госуслуг. Чтобы завершить оформление выплаты, родителям останется только проверить актуальность информации и подтвердить согласие на ее дальнейшую обработку.

Для заполнения заявлений используется информация, собранная в ходе прошлогодних выплат Пенсионного фонда на детей до 16 лет. Она включает в себя ФИО и СНИЛС родителя, от имени которого подается заявление, сведения о детях, в том числе СНИЛС и данные ЗАГС о рождении, а также реквизиты счета для зачисления средств. Если какие-либо из этих данных уже неактуальны или просто должны быть заменены на другие, родители смогут скорректировать информацию. Отметим, что эту выплату можно будет получить не только на карты платёжной системы «МИР».

Заполненные заявления уже начали появляться в личных кабинетах родителей, в том числе у тех, которые в прошлом году подавали бумажные заявления на выплаты детям, а потом завели электронный кабинет. Непосредственно прием заявлений откроется с 15 июля и продлится до конца октября.При наличии права родители смогут обратиться за выплатой в любое удобное время в течение трех с половиной месяцев.

ВАЖНО: для получения единовременной выплаты на школьников опекунам необходимо обратиться в клиентские службы ПФР.

Заявления можно будет подать как в электронном виде на портале госуслуг, так и лично – в клиентских службах Отделения ПФР по городу Москве и Московской области.