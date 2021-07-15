Биосимиляр этанерцепта «ПСК Фарма» одобрен к применению в России

Биосимиляры представляют собой биотехнологические лекарственные препараты, которые в высокой степени подобны другим существующим и одобренным биологическим препаратам, полученным путем биосинтеза. Это уже третий биосимиляр за последний год, выведенный на отечественный рынок российской биофармацевтической компанией «ПСК Фарма», которая с момента своего основания ориентирована на разработку и производство лекарственных препаратов для лечения социально значимых заболеваний.

В конце прошлого года «ПСК Фарма», входящая в состав Группы компаний «Рус Биофарм», зарегистрировала два жизненно важных препарата: генно-инженерный препарат, являющийся первым биосимиляром пэгфилграстима, активно применяющийся для лечения ревматических заболеваний и в онкологической практике, а также биоаналог эптакога альфа (активированного) или, как его называют, фактор свертывания крови VII, предназначенный для пациентов с гемофилией. В настоящее время в России всего три подобных зарегистрированных препарата.

Эффективность и безопасность нового биосимиляра этанерцепта, разработанного и произведенного резидентом ОЭЗ «Дубна», подтверждена исследованиями в рамках международного многоцентрового клинического исследования на базе более сотни исследовательских центров в странах ЕС, Японии, Индии и России. В исследованиях приняли участие свыше 500 пациентов.