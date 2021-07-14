Экскурсионная поездка по Тверской области

Первый город, который посетили - город воинской славы Ржев.

В Ржеве побывали на набережной реки Волги, на которой находятся военные памятники, а также смотровая площадка, с которой открывается живописный вид на другой берег Волги.

Также члены Дубненского МО ВОГ посетили мемориал советскому солдату. Сначала ознакомились с выставочным павильоном, который находится на территории мемориала. Под стеклянным полом павильона находятся раскопки с реликвиями времён войны. На стенах вывешены экраны, на которых рассказывают о военных событиях. Также на интерактивном экране в зале можно найти информацию о родном бойце. После мемориала вышли к главному памятнику, который впечатлил своей высотой и интересной композицией.

Далее члены ВОГ посетили памятник паровозу у железнодорожной станции «Ржевский мемориал», музей «Ставка Сталина», в котором 4- 5 августа 1943 года останавливался Верховный главнокомандующий генералиссимус Советского союза Иосиф Виссарионович Сталин.

После Ржева на обратном пути остановились в старинном городе Старица, в котором с высокого холма открывается живописный вид на Волгу и Успенский монастырь на другом берегу реки. Желающие могли подняться на высокую колокольню Спасской церкви, с которой виден практически весь город.

Последняя остановка была в Твери, где можно было увидеть памятник отважному русскому путешественнику Афанасию Никитину, который в 1469-1472 годах с дружественной целью посетил Индию.