Глава Дубны провел встречу с коллективом предприятия «Полипак»

Сергей Куликов рассказал о государственных и муниципальных программах, которые реализуются в наукограде, об основных задачах, обозначенных в послании Президента России и обращении губернатора Подмосковья к жителям, а также ответил на вопросы, которые интересуют сотрудников.

Будет ли мост через канал имени Москвы в сторону Конакова? - Администрация городского округа направила письмо в профильное министерство, ожидаем ответа.

Как ведется подготовка школ к новому учебному году? - На приведение в порядок образовательных учреждений Дубны выделены рекордные средства – 110 млн рублей. Уже выполнены запланированные работы в школе №1, в школах №2 и №3 ведутся ремонтные работы, реконструируется стадион в школе №7, в Центре дополнительного образования «Дружба» заменены все окна, в ДОУ «Улыбка» капитально отремонтирована крыша, идет ремонт детском саду «Сказка».

Правда ли, что строится первый участок веломаршрута Москва – Санкт-Петербург? - Правда. По проекту дорога для велосипедистов пройдет вдоль канала имени Москвы. А в Дубне прорабатывается вопрос обустройства «Дубненской кругосветки». Для начала хотим соединить велодорожками парк семейного отдыха с Ратмино, далее будем увеличивать количество маршрутов.

Можно ли пройти вакцинацию от коронавируса без записи? - Да, на днях такой кабинет открылся в левобережной поликлинике Дубненской горбольницы: время работы – с 14 до 17.00, с понедельника по пятницу (кабинет 305). При себе нужно иметь паспорт, СНИЛС, медицинский полис ОМС.

Когда завершится ремонт тоннеля? - Глава наукограда часто бывает на этом объекте, который находится в ведении ФГБУ «Канал имени Москвы». С 1 марта 2022 года тоннель должен открыться для движения автомобилей и пешеходов.

Когда в городе будет строиться новое жилье? - Компания «Веястрой» получает разрешение на постройку ещё одного дома, достраиваются многоквартирные дома на ул. Правды и на ул. Школьной.

Сегодня на предприятии остро стоит кадровая проблема: есть трудности с подбором квалифицированного персонала. Вопрос целевой подготовки специалистов планируется обсудить с руководителями колледжей государственного университета «Дубна» и дубненским подразделением СП-3 Дмитровского техникума.