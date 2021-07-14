Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» провели профилактические мероприятия на водоемах Дубны

Заместитель начальника части Александр Проценко рассказал, что во избежание гибели людей на воде в летний период спасатели усилили контроль за водоемами с несанкционированными пляжами.

«Во время патрулирования спасатели рассказали отдыхающим об опасности, которую таят в себе водоемы и напомнили о правилах поведения на них, а также о способах оказания первой помощи пострадавшим от теплового и солнечного ударов», - пояснил Александр Проценко.

«Мособлпожспас» предупреждает – купание в необорудованных местах опасно и может привести к травме и гибели. Не оставляйте детей без присмотра. Берегите себя и своих близких!