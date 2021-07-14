Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» провели профилактические мероприятия на водоемах Дубны

В минувшие выходные работники 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» провели профилактические рейды на береговых линиях водоемов, расположенных на территории городского округа Дубна.
Заместитель начальника части Александр Проценко рассказал, что во избежание гибели людей на воде в летний период спасатели усилили контроль за водоемами с несанкционированными пляжами.
«Во время патрулирования спасатели рассказали отдыхающим об опасности, которую таят в себе водоемы и напомнили о правилах поведения на них, а также о способах оказания первой помощи пострадавшим от теплового и солнечного ударов», - пояснил Александр Проценко.
«Мособлпожспас» предупреждает – купание в необорудованных местах опасно и может привести к травме и гибели. Не оставляйте детей без присмотра. Берегите себя и своих близких!