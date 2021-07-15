Учитель из Дубны получил свидетельство на социальную ипотеку

Учителя получили сертификаты по программе «Социальная ипотека», которая продлилена и на следующий год. Таким образом власти поддерживают уникальных специалистов - врачей, педагогов, ученых, тренеров.

Подмосковье — единственный в России регион, где есть такая программа, по которой правительство помогает работникам из таких сфер.

До конца года власти Подмосковья вручат 361 свидетельство по «Социальной ипотеке», из которых 160 получат врачи, 110 — педагоги, 85 — ученые, 6 — тренеры.

Стоимость квартиры берет на себя правительство региона, а ее обладателю остается лишь выплачивать проценты. Это означает, что первоначальный взнос, 50% всей стоимости, оплачивает Московская область. Но оставшаяся сумма тоже за регионом. На участнике программы остаются лишь проценты.