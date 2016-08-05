Несмотря на востребованность как актрисы театра и кино, Марина Могилевская нашла время для участия в съёмках документального фильма о городе своего детства. В получасовом фильме «Типичная Россия. Дубна» канала «360» она рассказывает о Дубне.
Приглашаем к участию поэтов, исполнителей произведений Сергея Есенина (стихотворение, песня), художников и, конечно же, всех любителей творчества замечательного русского поэта Сергея Александровича Есенина.
30 января
• 90 лет назад родился Н.Ф. Гусев, начальник цеха Дубненского машиностроительного завода (1951–1987 гг.), лауреат Государственной премии СССР.
• 80 лет со дня рождения Б.В. Спасского, советского и российского шахматиста, международного гроссмейстера, чемпиона мира (1969—1972), чемпиона СССР (1961, 1973),заслуженного мастера спорта, неоднократно приезжавшего в Дубну для встреч с любителями шахмат, и в 1972 гг. проходившем в нашем городе предматчевую подготовку перед встречей с американским шахматистом Р. Фишером.
• 70 лет со дня рождения Г.И. Еремина, заместителя начальника лаборатории Научно-исследовательского Института прикладной акустики, заслуженного конструктора РФ
25 января текущего года для представителей СМИ Дубны была организована своего рода экскурсия на правобережный участок строительства моста через Волгу. Гидами, в посещении территории долгожданной для всех жителей города стройки, стали заместитель директора, руководитель проекта строительства мостового перехода Мостоотряда №90 Крымский Александр Витальевич и начальник службы искусственных сооружений Дирекции дорожного строительства Московской области Богдашевский Геннадий Евгеньевич.
Марина Могилевская родилась в Тюменской области, в небольшом городе Заводоуковске.
Школьные годы будущей актрисы прошли в подмосковной Дубне. В те годы в городе науки были созданы все условия для учёбы, занятий музыкой, рисованием, гимнастикой, плаванием, изучением иностранных языков и всем этим с удовольствием занималась Марина. В старших классах она готовилась к поступлению в МГИМО, но судьба сложилась иначе.
Сегодня памятный день в истории нашей страны – 73 годовщина со дня окончания блокады Ленинграда.
В этот день мы вспоминаем тех, кому выпали жестокие испытания тех страшных блокадных 872 дней, кто выжил в блокаду, и кто навсегда остался там. Мы с благодарностью вспоминаем советских солдат, которые при поддержке кораблей и авиации Балтийского флота провели ряд тяжелых, но успешных операций, освободив от фашистов близлежащие города, а затем и Ленинград.
С 1 февраля 2017 года начинается прием заявлений от родителей (законных представителей) на зачисление детей, достигших 6 лет и шести месяцев на 01.09.2017 года в 1-й класс 2017-2018 учебного года в электронном виде для граждан, проживающих на закрепленной территории общеобразовательного учреждения, посредством Портала государственных и муниципальных услуг Московской области.
23 января 2017 года состоялся VI финал престижной Национальной премии «Бизнес-Успех» в рамках предпринимательского форума «ОПОРЫ РОССИИ» «Малый бизнес – национальная идея?». Президент «Опоры России» Александр Калинин, Секретарь Общественной Палаты Российской Федерации Александр Бречалов и Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Андрей Никитин наградили финалистов.
«Дубна» как особая экономическая зона в последнее время развивается, на мой взгляд, крайне хорошими темпами» – эти слова зампреда Московской области – министра инвестиций и инноваций региона Дениса Буцаева открыли рабочее совещание в подмосковной ОЭЗ.
Резидент ОЭЗ «Дубна» компания «РЭМОС» приступила к строительству собственного объекта. 26 января была забита первая свая в основание будущего предприятия по производству инновационных изделий, предназначенных для самых различных сфер деятельности – от нефтегазовой отрасли до медицины.
ОЭЗ «Дубна» посетила делегация представителей южнокорейских университетов и Корейского агентства содействия торговле и инвестициям (KOTRA). Визит состоялся в рамках KSP - совместной программы по обмену опытом.
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Теперь вы можете обращаться в службу работы с Абонентами и в службу технической поддержки Компании Контакт напрямую с сайта через наш ЧАТ, а также использовать возможность запроса обратного звонка ООО " Компания КОНТАКТ".
Напоминаем Вам о необходимости в обязательном порядке представить в срок до 20 февраля 2017 г. перечни рабочих мест, наименований профессий и должностей и поименный список работников, имеющих право на досрочное пенсионное обеспечение за 2016 г. по установленной форме на основании Списков № 1 и № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение, утвержденный Постановлением Кабинета Министров СССР от 26.01.1991 г. № 10,
25 января (12 января по старому стилю)
Святая мученица Татиана родилась в знатной римской семье - ее отец трижды избирался консулом. Он был тайным христианином и воспитал дочь преданной Богу и Церкви. Достигнув совершеннолетия, Татиана не стала выходить замуж и все свои силы отдала Церкви. Она была поставлена диаконисой в одном из римских храмов и служила Богу, в посте и молитве ухаживая за больными и помогая нуждающимся. Праведность свою Татиане предстояло увенчать венцом мученичества.
14 января в городской библиотеке семейного чтения на Большой Волге прошла традиционная январская встреча с участниками фестиваля искусств «Серебряная псалтирь». В этом году к нам в гости пришли лауреаты Х111 фестиваля Ольга Мириджанашвили и Вадим Михедов. Оба они жители Москвы. Гостей представила директор фестиваля Елена Злобина.
По инициативе минэкологии Подмосковья и ВООП стартовала акция «Покорми птиц!» В рамках акции проходит фотоконкурс «Покорми птиц!». Участники конкурса могут сделать фото или видео и разместить на своей странице в социальной сети с хештегом #покормиптиц. Авторы самых интересных снимков получат призы.
Последние соревнования 2016 года по тяжёлой атлетике прошли в конце декабря в Дубне, в зале тяжёлой атлетики Дома физкультуры ОИЯИ. В турнире приняли участие спортсмены, занимающиеся в секции тяжёлой атлетики ОИЯИ, в отделении тяжёлой атлетики ДЮСШ «Дубна», в спортивном комплексе «Руслан», в клубе «100 пудов», а также гости из Дмитрова, Клина, Москвы и Сергиева Посада.
Каждому, кто пересечет финишную линию дистанций от 1 до 50 км, будет вручена «Медаль финишера».
Лыжный марафон Russialoppet «Николов Перевоз» обязан своим названием одноименному селению, располагавшемуся много веков назад на реке Дубне. На месте Николо-Перевоз три тысячелетия назад и позднее селились люди, стоянка под Николо-Перевозом является древнейшим памятником культуры всего Волго-Окского бассейна.
С 1 января 2017 года Филиалом осуществляется прием - выдача документов для «крупных» правообладателей на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним и на государственный кадастровый учет недвижимого имущества по адресам:
В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 №290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусмотрен плавный и поэтапный переход к новому порядку применения ККТ (информация размещена на сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Новый порядок применения ККТ»).
17 января
Сотрудниками полиции в ходе проверки одной из квартир, расположенной в д. 14 по ул. Строителей выявлена 47-летняя местная жительница, осуществившая фиктивную постановку на миграционный учёт гражданина респ. Азербайджан. По данному факту проводится проверка.