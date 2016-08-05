Несмотря на востребованность как актрисы театра и кино, Марина Могилевская нашла время для участия в съёмках документального фильма о городе своего детства. В получасовом фильме «Типичная Россия. Дубна» канала «360» она рассказывает о Дубне.
Приглашаем к участию поэтов, исполнителей произведений Сергея Есенина (стихотворение, песня), художников и, конечно же, всех любителей творчества замечательного русского поэта Сергея Александровича Есенина.
Стоит наступить зиме, как в голову любому нормальному человеку приходит крамольная мысль: Неужели руководители наших коммунальных служб приехали к нам из Африки? Если местные, то трудно понять, почему для них наша русская зима всегда в диковинку. Может быть, стоит организовать специальную акцию и в преддверии каждой зимы и ежедневно напоминать ответственным за нормальное прохождение холодов службам о том, что вот-вот наступит зима, ударят морозы, выпадет снег, не исключены оттепели и ледяные дожди с неизбежным образованием гололёда.
Указом Президента РФ 2017 объявлен Годом экологии в России. С целью организации мероприятий, приуроченных к событию, назначен специальный комитет. Обязанности его руководителя будет выполнять Сергей Иванов. Он наделен компетенцией по наделению полномочиями должностных лиц, проведению контроля за реализацией Указа Президента 2017 года об экологии.
30 января
• 90 лет назад родился Н.Ф. Гусев, начальник цеха Дубненского машиностроительного завода (1951–1987 гг.), лауреат Государственной премии СССР.
• 80 лет со дня рождения Б.В. Спасского, советского и российского шахматиста, международного гроссмейстера, чемпиона мира (1969—1972), чемпиона СССР (1961, 1973),заслуженного мастера спорта, неоднократно приезжавшего в Дубну для встреч с любителями шахмат, и в 1972 гг. проходившем в нашем городе предматчевую подготовку перед встречей с американским шахматистом Р. Фишером.
• 70 лет со дня рождения Г.И. Еремина, заместителя начальника лаборатории Научно-исследовательского Института прикладной акустики, заслуженного конструктора РФ
Перекрытие улицы Вернова с 05 февраля 2017 г.
В связи с производством работ по строительству мостового перехода через р.Волга в створе ул. Вернова г.Дубны Московской области, в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 29.08.2016 г. № 623/29 «Об утверждении проекта планировки территории для размещения мостового перехода через реку Волга в створе улицы Вернова в городе Дубна Московской области»,-
Минтруд готовит инструкцию для госслужащих, обязанных отчитываться о своей деятельности в интернете. Отныне они должны будут сообщать работодателю адреса сайтов, на которых ими размещалась «общедоступная информация». Отказ заполнить утвержденную 28 декабря 2016 года N2867-р правительством РФ форму, как отмечается в Минтруде, считается несовместимым с нахождением на государственной или муниципальной службе и может стать причиной расторжения контракта.
Администрация Дубны, депутаты городского Совета депутатов, руководство и коллектив приборного завода «Тензор» искренне и сердечно поздравляют Владимира Алексеевича Серкова с замечательным юбилеем – 70-летием со дня рождения.
«Дубна» как особая экономическая зона в последнее время развивается, на мой взгляд, крайне хорошими темпами» – эти слова зампреда Московской области – министра инвестиций и инноваций региона Дениса Буцаева открыли рабочее совещание в подмосковной ОЭЗ.
Резидент ОЭЗ «Дубна» компания «РЭМОС» приступила к строительству собственного объекта. 26 января была забита первая свая в основание будущего предприятия по производству инновационных изделий, предназначенных для самых различных сфер деятельности – от нефтегазовой отрасли до медицины.
Для удобства вашей работы с Компанией Контакт мы обновили свой сайт - contact.dubna.ru
Теперь вы можете обращаться в службу работы с Абонентами и в службу технической поддержки Компании Контакт напрямую с сайта через наш ЧАТ, а также использовать возможность запроса обратного звонка ООО " Компания КОНТАКТ".
Основным документом для подтверждения периодов работы до регистрации гражданина в качестве застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования является трудовая книжка установленного образца. Записи в трудовой книжке, учитываемые при подсчете страхового стажа, должны быть оформлены в соответствии с трудовым законодательством, действовавшем на день их внесения в трудовую книжку.
Напоминаем всем работающим пенсионерам, что в соответствии с изменениями в пенсионном законодательстве с 2016 года страховая пенсия и фиксированная выплата к ней им выплачивается без учета февральских индексаций размера пенсионного коэффициента (т.е. стоимости одного пенсионного балла) на 4% в 2016 году и 5, 4% в 2017году.
25 января (12 января по старому стилю)
Святая мученица Татиана родилась в знатной римской семье - ее отец трижды избирался консулом. Он был тайным христианином и воспитал дочь преданной Богу и Церкви. Достигнув совершеннолетия, Татиана не стала выходить замуж и все свои силы отдала Церкви. Она была поставлена диаконисой в одном из римских храмов и служила Богу, в посте и молитве ухаживая за больными и помогая нуждающимся. Праведность свою Татиане предстояло увенчать венцом мученичества.
Городской творческий фестиваль патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» — ежегодное мероприятие для подростков и молодежи Дубны, проводимое отделом молодежной политики управления по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации г.Дубны.
(Дом ветеранов, Флёрова, 8.) (Музей археологии и краеведения г. Дубны.)
Памятные места, памятники, символика и туристические эмблемы г. Дубны за 60 лет(1956-2016) (правый берег). (Эмблемы, гербы, сувениры, значки, буклеты).
В Дубне пройдут соревнования по стрельбе из пневматического оружия по условиям нормативов ГТО.
Управление по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Дубны совместно со стрелковым клубом проведут отборочные открытые лично-командные соревнования по стрельбе из пневматического оружия по условиям нормативов ГТО.
24 января
В Дежурную часть поступило заявление от местного жителя о краже. Мужчина сообщил, что в ночь с 23 на 24 января от 2-го подъезда дома 30 по пр. Боголюбова неизвестные похитили квадроцикл серебристого цвета 2014 года выпуска. Характерные приметы квадроцикла: спереди установлена лебёдка, на левой ручке сломан переключатель фар, правая передняя фара жёлтого цвета. В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия по розыску похищенного имущества. Если вы стали очевидцем происшествия, либо владеете информацией – просьба сообщить по телефону в Дежурную часть 112 или 8-496-214-71-19.