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Подмосковный Летописец
историко-краеведческий альманах №2 2016 посвящённый юбилею Дубны.
V Есенинский праздник
Приглашаем к участию поэтов, исполнителей произведений Сергея Есенина (стихотворение, песня), художников и, конечно же, всех любителей творчества замечательного русского поэта Сергея Александровича Есенина.
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Новости
Новости
09-01-2017 На этой неделе
9 января

«День Республики» – национальной праздник Сербии, ассоциированного члена ОИЯИ

• 65 лет со дня рождения М.В. Иванкова, кандидата экономических наук, почетного железнодорожника РФ, кавалера почетного знака «За заслуги перед городом Дубна».
• в 1970 г. в Лаборатории высоких энергий ОИЯИ запущена жидководородная пузырьковая камера.

01-01-2017 На этой неделе
1 января

«День освобождения» – национальный праздник Республики Кубы, страны-участницы ОИЯИ
«День образования Словакии» – национальный праздник Словацкой Республики страны-участницы ОИЯИ

28-12-2016 С Новым годом!
Уважаемые друзья, коллеги!
От всей души поздравляем вас с Новым 2017 годом!
Примите наши искренние пожелания удачи, добра, успехов в учёбе и работе, благополучия и счастья в семейной жизни!
До новых встреч в наступающем году!
Города
09-01-2017 Сроки получения единовременной выплаты
Пенсионеры получат единовременную выплату в пять тысяч рублей с 13 по 28 января, об этом сообщили в Пенсионном фонде.
В ПФР пояснили, что эти сроки действуют для всех пенсионеров, независимо от того, когда они обычно получают пенсии. Почтальоны принесут деньги вместе с привычными выплатами, а к тем, кто уже получил пенсию за январь, сотрудники Почты России придут во второй раз.
09-01-2017 Уважаемые работодатели и работники!
Информируем Вас, что 30 ноября 2016 года подписано Соглашение о минимальной заработной плате в Московской области между Правительством Московской области, Союзом «Московское областное объединение организаций профсоюзов» и объединениями работодателей Московской области.
07-01-2017 Рождественское и новогоднее поздравление
Дорогие братья и сестры! Сердечно поздравляю вас с наступаюшим праздником Рождества Христова и новолетием!
«Христос рождается – славите, Христос с небес – срящите», то есть встречайте, призывает святая Церковь.
ОЭЗ "Дубна"
28-12-2016 Китайские онкологи заинтересованы в российских разработках компании «БЕБИГ»
В декабре 2016 года ведущие онкоурологи России совместно с компанией «БЕБИГ» (резидент ОЭЗ «Дубна» компания «НаноБрахиТек») посетили Китайскую Народную Республику, где приняли участие в мастер-классах по лечению рака методом брахитерапии.
27-12-2016 Корея ищет возможность сотрудничества с предприятиями Дубны
ОЭЗ «Дубна» в рамках делового визита в наукоград посетила делегация Кёнгидо. Представители Департамента инвестиций южнокорейской провинции изучали возможность перспективного сотрудничества с компаниями ядерно-физического кластера и резидентами ОЭЗ.
27-12-2016 В Конгресс-центре ОЭЗ «Дубна» организовали Новогоднюю елку для детей
Новогодняя сказка-спектакль, вкусные подарки и, конечно, празднично украшенная красавица-елка и Дед Мороз – дети сотрудников компаний-резидентов и Управляющей компании ОЭЗ «Дубна» отметили самый главный и долгожданный праздник в году.
Компании КОНТАКТ
05-10-2016 Уважаемые Абоненты!
Для удобства вашей работы с Компанией Контакт мы обновили свой сайт - contact.dubna.ru
Теперь вы можете обращаться в службу работы с Абонентами и в службу технической поддержки Компании Контакт напрямую с сайта через наш ЧАТ, а также использовать возможность запроса обратного звонка ООО " Компания КОНТАКТ".
05-08-2016 Получи ОЛИМПИАДУ бесплатно с 1 по 31 августа включительно!
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УПФ и Соцзащита
09-01-2017 Уважаемые страхователи, имеющих застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ!
Напоминаем Вам о необходимости в обязательном порядке представить в срок до 20 февраля 2017 г. перечни рабочих мест, наименований профессий и должностей и поименный список работников, имеющих право на досрочное пенсионное обеспечение за 2016 г. по установленной форме на основании Списков № 1 и № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение, утвержденный Постановлением Кабинета Министров СССР от 26.01.1991 г. № 10,
09-01-2017 Пенсионный фонд сообщает.
В соответствии с изменениями в пенсионном законодательстве с 2016 года работающие пенсионеры получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета февральской индексации этих размеров на 4%.
Религии
05-01-2017 Святки
C Рождественского сочельника (06.01) до Крещения (19.01)
По церковному календарю крайние даты этого периода посвящены памяти о евангельских событиях рождения Христа и крещения его в Иордане. В народной традиции к этим датам примыкает и празднование Нового года, дата которого приходится на середину святочного периода. Отличительной особенностью СВЯТОК является повсеместно соблюдаемый запрет работать (особенно с наступлением темноты), что и определило народное толкование названия всего праздничного цикла — «святые вечера».
05-01-2017 Расписание Рождественских богослужений в храмах г. Дубны
6-7-8 января 2017 года Храм Похвалы Пресвятой Богородицы в Ратмино 6 января (пятница) – Рождественский сочельник 8.30 –
Культурная жизнь
09-01-2017 Чёрная речка
В молодости, когда был сильным, смелым и безрассудным, я в приметы не верил. Некогда было, да и не знали мы их толком в городе. В деревнях ещё была какая-то генетическая народная память, а в городах – нет. Краем уха слышали, что есть какие-то заговоры, привороты, присухи и отвороты. Само слово магия в Советском Союзе было под запретом. О всяких чудесах писали только два журнала: “Техника молодёжи” и “Знание сила”. Из фокусников знали Гарри Гудини и Игоря Кио.
03-01-2017 Маракасы
Красивые слова я люблю с детства. Даже если они не наши, всё равно люблю - какая разница, звуки-то интернациональны, им перевод не нужен. Когда есть время, могу часами листать словари, справочники или атлас мира, отыскивая слова, названия и выражения, которые можно петь, как песню: де жа вю, бе само мучо, мамба номер пять, Доменико Теотокопулли, Микис Теодоракис, Бильбао, Баден-Баден, Рио-де-Жанейро, Баб-эль-Мандебский пролив и т.п.
Спорта
26-12-2016 Лыжи и маршруты
Утвержден на период декабрь 2016 – апрель 2017 гг. перечень лыжных маршрутов на территории г.Дубны:
23-12-2016 Спортивные мероприятия в Дубне
с 01 по 08 января 2017 года
Разное
28-12-2016 В Новом году новая система расчета скидки по карте «Стрелка»
В соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 08.11.2016 №834/41 с начала следующего года повышается тариф на проезд в общественном транспорте Подмосковья. Кроме того, для пользователей карты «Стрелка» начнет действовать новая система скидок – процентная.
27-12-2016 График работы органов ЗАГС в праздничные дни в январе 2017 г.
Главное управление ЗАГС Московской области сообщает, что в январе 2017 года установлен следующий график работы органов ЗАГС:
03.01.2017, 06.01.2017 и
09.01.2017 с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00);
с 10.01.2017 – в обычном режиме.
27-12-2016 Информация о происшествиях на территории г.о. Дубна с 20 по 26 декабря 2016 года
20 декабря
В Дежурную часть обратился житель Конаковского района с заявлением об угоне автомобиля. Мужчина сообщил о том, что неизвестные 20 декабря в период с 7:40 до 20:45 похитили его автомобиль с территории неохраняемой стоянки, расположенной у ж/д вокзала на Дмитровском шоссе. В настоящий момент полицейские разыскивают угнанный автомобиль Рено Дастер, коричневого цвета, государственный регистрационный знак К 753 СТ 777. Если вы стали очевидцем происшествия, либо владеете информацией – просьба сообщить в Дежурную часть по телефону 02 или 112.
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