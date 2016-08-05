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Дубна глазами наших земляков
Несмотря на востребованность как актрисы театра и кино, Марина Могилевская нашла время для участия в съёмках документального фильма о городе своего детства. В получасовом фильме «Типичная Россия. Дубна» канала «360» она рассказывает о Дубне.
Подмосковный Летописец
историко-краеведческий альманах №2 2016 посвящённый юбилею Дубны.
V Есенинский праздник
Приглашаем к участию поэтов, исполнителей произведений Сергея Есенина (стихотворение, песня), художников и, конечно же, всех любителей творчества замечательного русского поэта Сергея Александровича Есенина.
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Новости
Новости
30-01-2017 С Годом экологии!
Указом Президента РФ 2017 объявлен Годом экологии в России. С целью организации мероприятий, приуроченных к событию, назначен специальный комитет. Обязанности его руководителя будет выполнять Сергей Иванов. Он наделен компетенцией по наделению полномочиями должностных лиц, проведению контроля за реализацией Указа Президента 2017 года об экологии.
30-01-2017 На этой неделе
30 января
• 90 лет назад родился Н.Ф. Гусев, начальник цеха Дубненского машиностроительного завода (1951–1987 гг.), лауреат Государственной премии СССР.
• 80 лет со дня рождения Б.В. Спасского, советского и российского шахматиста, международного гроссмейстера, чемпиона мира (1969—1972), чемпиона СССР (1961, 1973),заслуженного мастера спорта, неоднократно приезжавшего в Дубну для встреч с любителями шахмат, и в 1972 гг. проходившем в нашем городе предматчевую подготовку перед встречей с американским шахматистом Р. Фишером.
• 70 лет со дня рождения Г.И. Еремина, заместителя начальника лаборатории Научно-исследовательского Института прикладной акустики, заслуженного конструктора РФ
26-01-2017 «Крымскй» мост через Волгу в Дубне
25 января текущего года для представителей СМИ Дубны была организована своего рода экскурсия на правобережный участок строительства моста через Волгу. Гидами, в посещении территории долгожданной для всех жителей города стройки, стали заместитель директора, руководитель проекта строительства мостового перехода Мостоотряда №90 Крымский Александр Витальевич и начальник службы искусственных сооружений Дирекции дорожного строительства Московской области Богдашевский Геннадий Евгеньевич.


Города
01-02-2017 Открыли подстанцию скорой помощи
Сегодня в Дубне открылся после ремонта Левобережный Пост скорой медицинской помощи. Удалось обновить инженерные сети, отремонтировать крышу, улучшить планировку здания, привести в порядок внутреннюю и внешнюю отделку. Средства для этого были выделены по программе Губернатора Московской области «Наше Подмосковье». Свой вклад в ремонт внесли и дубненцы, в частности - индивидуальный предприниматель Галина Васильевна Кувшинова.
31-01-2017 Академик РАН Г.В. Трубников назначен заместителем министра образования и науки
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил академика РАН Григория Владимировича Трубникова заместителем министра образования и науки. Соответствующее распоряжение было опубликовано в четверг, 26 января 2017 г. на сайте правительства РФ.
30-01-2017 Депутаты решили
На заседание Совета депутатов 26 января 2017 года приняты решения:
- о внесении изменений в решение Совета депутатов города Дубны Московской области от 27.10.2016 г. № РС-9(32)-94/37 «О согласовании передачи Муниципального унитарного предприятия города Дубны Московской области «ЭЛЕКТРОСЕТЬ» как имущественного комплекса, электросетевого имущества из муниципальной собственности города Дубны Московской области в собственность Московской области»,
ОЭЗ "Дубна"
27-01-2017 Министр подмосковного правительства провел совещание в ОЭЗ «Дубна»
«Дубна» как особая экономическая зона в последнее время развивается, на мой взгляд, крайне хорошими темпами» – эти слова зампреда Московской области – министра инвестиций и инноваций региона Дениса Буцаева открыли рабочее совещание в подмосковной ОЭЗ.
27-01-2017 Первую сваю в основание будущего предприятия забил резидент ОЭЗ «Дубна»
Резидент ОЭЗ «Дубна» компания «РЭМОС» приступила к строительству собственного объекта. 26 января была забита первая свая в основание будущего предприятия по производству инновационных изделий, предназначенных для самых различных сфер деятельности – от нефтегазовой отрасли до медицины.
25-01-2017 Для ОЭЗ важна кооперация с академическим сообществом
ОЭЗ «Дубна» посетила делегация представителей южнокорейских университетов и Корейского агентства содействия торговле и инвестициям (KOTRA). Визит состоялся в рамках KSP - совместной программы по обмену опытом.
Компании КОНТАКТ
05-10-2016 Уважаемые Абоненты!
Для удобства вашей работы с Компанией Контакт мы обновили свой сайт - contact.dubna.ru
Теперь вы можете обращаться в службу работы с Абонентами и в службу технической поддержки Компании Контакт напрямую с сайта через наш ЧАТ, а также использовать возможность запроса обратного звонка ООО " Компания КОНТАКТ".
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УПФ и Соцзащита
31-01-2017 Проверьте свою трудовую книжку.
Основным документом для подтверждения периодов работы до регистрации гражданина в качестве застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования является трудовая книжка установленного образца. Записи в трудовой книжке, учитываемые при подсчете страхового стажа, должны быть оформлены в соответствии с трудовым законодательством, действовавшем на день их внесения в трудовую книжку.
31-01-2017 Пенсионный фонд сообщает.
Напоминаем всем работающим пенсионерам, что в соответствии с изменениями в пенсионном законодательстве с 2016 года страховая пенсия и фиксированная выплата к ней им выплачивается без учета февральских индексаций размера пенсионного коэффициента (т.е. стоимости одного пенсионного балла) на 4% в 2016 году и 5, 4% в 2017году.
Религии
20-01-2017 Татьянин день
25 января (12 января по старому стилю)
Святая мученица Татиана родилась в знатной римской семье - ее отец трижды избирался консулом. Он был тайным христианином и воспитал дочь преданной Богу и Церкви. Достигнув совершеннолетия, Татиана не стала выходить замуж и все свои силы отдала Церкви. Она была поставлена диаконисой в одном из римских храмов и служила Богу, в посте и молитве ухаживая за больными и помогая нуждающимся. Праведность свою Татиане предстояло увенчать венцом мученичества.
16-01-2017 Расписание Крещенских богослужений в храмах г. Дубны 18 и 19 января 2017 года
Храм Похвалы Пресвятой Богородицы в Ратмино
18 января(среда)
8.30 - Утреня, 1,3,6-й часы, Божественная Литургия, Великое освящение воды
17.00 - Вечернее богослужение
19 января (четверг)
8.30 - Божественная Литургия, Великое освящение воды.
Культурная жизнь
30-01-2017 Городские «Краеведческие чтения» 16-17.12.2016
(Дом ветеранов, Флёрова, 8.) (Музей археологии и краеведения г. Дубны.)
Памятные места, памятники, символика и туристические эмблемы г. Дубны за 60 лет(1956-2016) (правый берег). (Эмблемы, гербы, сувениры, значки, буклеты).
23-01-2017 «Серебряная псалтирь» в гостях у библиотеки
14 января в городской библиотеке семейного чтения на Большой Волге прошла традиционная январская встреча с участниками фестиваля искусств «Серебряная псалтирь». В этом году к нам в гости пришли лауреаты Х111 фестиваля Ольга Мириджанашвили и Вадим Михедов. Оба они жители Москвы. Гостей представила директор фестиваля Елена Злобина.
Спорта
31-01-2017 Самый большой турнир для самых маленьких
С 18 по 22 января на Олимпийской базе МГФСО г. Чехова состоялся Всероссийский турнир по тяжёлой атлетике среди юношей и девушек 2002-2006 год рождения, и 2007 года рождения и младше.
31-01-2017 Полицейские ОМВД России по г.о. Дубна провели товарищеский футбольный матч со студентами МОАТТ «Дубна»
27 января сотрудники ОМВД России по г.о. Дубна провели ранее запланированный в рамках всероссийской акции «Студенческий десант» футбольный матч со студентами московского областного аграрно-технологического техникума «Дубна». Игра состоялась в спортивном зале дворца спорта «Радуга». В мероприятии приняли участие более 40 человек.
Разное
31-01-2017 Информация о происшествиях на территории г.о. Дубна с 24 по 30 января 2017 года
24 января
В Дежурную часть поступило заявление от местного жителя о краже. Мужчина сообщил, что в ночь с 23 на 24 января от 2-го подъезда дома 30 по пр. Боголюбова неизвестные похитили квадроцикл серебристого цвета 2014 года выпуска. Характерные приметы квадроцикла: спереди установлена лебёдка, на левой ручке сломан переключатель фар, правая передняя фара жёлтого цвета. В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия по розыску похищенного имущества. Если вы стали очевидцем происшествия, либо владеете информацией – просьба сообщить по телефону в Дежурную часть 112 или 8-496-214-71-19.
30-01-2017 Бесплатные семинары
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12 по Московской области информирует о проведении бесплатных семинаров в феврале 2017 года.
30-01-2017 Уважаемые жители и гости города!
ОМВД России по г.о. Дубна по подозрению в совершении серии краж разыскивается ранее неоднократно судимый Корюшкин Максим Николаевич 13.05.1982 г.р.
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