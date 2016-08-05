Несмотря на востребованность как актрисы театра и кино, Марина Могилевская нашла время для участия в съёмках документального фильма о городе своего детства. В получасовом фильме «Типичная Россия. Дубна» канала «360» она рассказывает о Дубне.
Приглашаем к участию поэтов, исполнителей произведений Сергея Есенина (стихотворение, песня), художников и, конечно же, всех любителей творчества замечательного русского поэта Сергея Александровича Есенина.
25 января текущего года для представителей СМИ Дубны была организована своего рода экскурсия на правобережный участок строительства моста через Волгу. Гидами, в посещении территории долгожданной для всех жителей города стройки, стали заместитель директора, руководитель проекта строительства мостового перехода Мостоотряда №90 Крымский Александр Витальевич и начальник службы искусственных сооружений Дирекции дорожного строительства Московской области Богдашевский Геннадий Евгеньевич.
Марина Могилевская родилась в Тюменской области, в небольшом городе Заводоуковске.
Школьные годы будущей актрисы прошли в подмосковной Дубне. В те годы в городе науки были созданы все условия для учёбы, занятий музыкой, рисованием, гимнастикой, плаванием, изучением иностранных языков и всем этим с удовольствием занималась Марина. В старших классах она готовилась к поступлению в МГИМО, но судьба сложилась иначе.
Согласно преданию в III веке н.э. настоятельница христианского храма Татиана подверглась гонениям за христианскую веру. Когда ее заставили молиться языческому божеству, Татиана не отказалась от своей веры и молитва ее Иисусу Христу была столь сильна, что языческое божество упало с пьедестала и разбилось.
С 1 февраля 2017 года начинается прием заявлений от родителей (законных представителей) на зачисление детей, достигших 6 лет и шести месяцев на 01.09.2017 года в 1-й класс 2017-2018 учебного года в электронном виде для граждан, проживающих на закрепленной территории общеобразовательного учреждения, посредством Портала государственных и муниципальных услуг Московской области.
23 января 2017 года состоялся VI финал престижной Национальной премии «Бизнес-Успех» в рамках предпринимательского форума «ОПОРЫ РОССИИ» «Малый бизнес – национальная идея?». Президент «Опоры России» Александр Калинин, Секретарь Общественной Палаты Российской Федерации Александр Бречалов и Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Андрей Никитин наградили финалистов.
20 января Министр Правительства Московской области по дорожному хозяйству Игорь Тресков проинспектировал строительство мостового перехода через реку Волга в городе Дубна. Контракт на строительство объекта был заключен в декабре 2016 года.
ОЭЗ «Дубна» посетила делегация представителей южнокорейских университетов и Корейского агентства содействия торговле и инвестициям (KOTRA). Визит состоялся в рамках KSP - совместной программы по обмену опытом.
Оборот продукции резидента ОЭЗ «Дубна» компании «Связь инжиниринг КБ» за 2016 год составил порядка 120 млн. рублей. А к концу наступившего года новое предприятие намерено увеличить его в пять раз, выйти на самоокупаемость и стать одним из лучших производителей печатных плат нового поколения в России.
Территории российских ОЭЗ сегодня становятся местом базирования новых высокотехнологичных производств и воплощения в жизнь уникальных проектов. Подмосковная ОЭЗ «Дубна» не исключение. В 2017 году пять ее компаний-резидентов намерены сдать в эксплуатацию и запустить новые инновационные предприятия.
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Напоминаем Вам о необходимости в обязательном порядке представить в срок до 20 февраля 2017 г. перечни рабочих мест, наименований профессий и должностей и поименный список работников, имеющих право на досрочное пенсионное обеспечение за 2016 г. по установленной форме на основании Списков № 1 и № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение, утвержденный Постановлением Кабинета Министров СССР от 26.01.1991 г. № 10,
25 января (12 января по старому стилю)
Святая мученица Татиана родилась в знатной римской семье - ее отец трижды избирался консулом. Он был тайным христианином и воспитал дочь преданной Богу и Церкви. Достигнув совершеннолетия, Татиана не стала выходить замуж и все свои силы отдала Церкви. Она была поставлена диаконисой в одном из римских храмов и служила Богу, в посте и молитве ухаживая за больными и помогая нуждающимся. Праведность свою Татиане предстояло увенчать венцом мученичества.
14 января в городской библиотеке семейного чтения на Большой Волге прошла традиционная январская встреча с участниками фестиваля искусств «Серебряная псалтирь». В этом году к нам в гости пришли лауреаты Х111 фестиваля Ольга Мириджанашвили и Вадим Михедов. Оба они жители Москвы. Гостей представила директор фестиваля Елена Злобина.
По инициативе минэкологии Подмосковья и ВООП стартовала акция «Покорми птиц!» В рамках акции проходит фотоконкурс «Покорми птиц!». Участники конкурса могут сделать фото или видео и разместить на своей странице в социальной сети с хештегом #покормиптиц. Авторы самых интересных снимков получат призы.
Последние соревнования 2016 года по тяжёлой атлетике прошли в конце декабря в Дубне, в зале тяжёлой атлетики Дома физкультуры ОИЯИ. В турнире приняли участие спортсмены, занимающиеся в секции тяжёлой атлетики ОИЯИ, в отделении тяжёлой атлетики ДЮСШ «Дубна», в спортивном комплексе «Руслан», в клубе «100 пудов», а также гости из Дмитрова, Клина, Москвы и Сергиева Посада.
Каждому, кто пересечет финишную линию дистанций от 1 до 50 км, будет вручена «Медаль финишера».
Лыжный марафон Russialoppet «Николов Перевоз» обязан своим названием одноименному селению, располагавшемуся много веков назад на реке Дубне. На месте Николо-Перевоз три тысячелетия назад и позднее селились люди, стоянка под Николо-Перевозом является древнейшим памятником культуры всего Волго-Окского бассейна.
В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 №290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусмотрен плавный и поэтапный переход к новому порядку применения ККТ (информация размещена на сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Новый порядок применения ККТ»).
17 января
Сотрудниками полиции в ходе проверки одной из квартир, расположенной в д. 14 по ул. Строителей выявлена 47-летняя местная жительница, осуществившая фиктивную постановку на миграционный учёт гражданина респ. Азербайджан. По данному факту проводится проверка.