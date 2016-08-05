Сегодня памятный день в истории нашей страны – 73 годовщина со дня окончания блокады Ленинграда.

В этот день мы вспоминаем тех, кому выпали жестокие испытания тех страшных блокадных 872 дней, кто выжил в блокаду, и кто навсегда остался там. Мы с благодарностью вспоминаем советских солдат, которые при поддержке кораблей и авиации Балтийского флота провели ряд тяжелых, но успешных операций, освободив от фашистов близлежащие города, а затем и Ленинград.

