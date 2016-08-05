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Подмосковный Летописец
историко-краеведческий альманах №2 2016 посвящённый юбилею Дубны.
V Есенинский праздник
Приглашаем к участию поэтов, исполнителей произведений Сергея Есенина (стихотворение, песня), художников и, конечно же, всех любителей творчества замечательного русского поэта Сергея Александровича Есенина.
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Новости
Новости
16-01-2017 На этой неделе
16 января
• в 1991 г., вышел приказ Государственного комитета СССР по народному образованию, Министерства атомной энергетики и промышленности СССР о создании на базе ОИЯИ Учебного научного центра.
10-01-2017 Новый 2017 год
Зимние каникулы – это то самое время, которое как нельзя лучше подходит для отдыха всей семьёй. Конечно, если не подведёт погода. Начало января было пасмурным, что не помешало взрослым встать на лыжи, а детишкам отправиться на горки. Множество родителей с детьми отдали предпочтение конькам и отправились на закрытый каток в Парке семейного отдыха.


09-01-2017 На этой неделе
9 января

«День Республики» – национальной праздник Сербии, ассоциированного члена ОИЯИ

• 65 лет со дня рождения М.В. Иванкова, кандидата экономических наук, почетного железнодорожника РФ, кавалера почетного знака «За заслуги перед городом Дубна».
• в 1970 г. в Лаборатории высоких энергий ОИЯИ запущена жидководородная пузырьковая камера.

Города
16-01-2017 Новые детские горки установлены в Дубне
Сегодня в сквере Журавлева на Большой Волге и в сквере Ветеранов в левобережье установлены деревянные детские горки для катания.
16-01-2017 Повестка дня заседания постоянных депутатских комиссий Совета депутатов на 17 января 2017 года
г. Дубна, ул. Академика Балдина, д. 2, 1 этаж, к. 117
13-01-2017 Уважаемые коллеги!
Торгово-промышленная палата города Дубны поздравляет Вас с Днем российской печати!
Торгово-промышленная палата города Дубны уже много лет плодотворно сотрудничает с Вами в освещении деятельности палаты, успешных предприятий и предпринимателей, пропаганде социально-ответственного предпринимательства.
ОЭЗ "Дубна"
10-01-2017 Пять резидентов ОЭЗ «Дубна» запустят новые производства в 2017 году
Территории российских ОЭЗ сегодня становятся местом базирования новых высокотехнологичных производств и воплощения в жизнь уникальных проектов. Подмосковная ОЭЗ «Дубна» не исключение. В 2017 году пять ее компаний-резидентов намерены сдать в эксплуатацию и запустить новые инновационные предприятия.
28-12-2016 Китайские онкологи заинтересованы в российских разработках компании «БЕБИГ»
В декабре 2016 года ведущие онкоурологи России совместно с компанией «БЕБИГ» (резидент ОЭЗ «Дубна» компания «НаноБрахиТек») посетили Китайскую Народную Республику, где приняли участие в мастер-классах по лечению рака методом брахитерапии.
27-12-2016 Корея ищет возможность сотрудничества с предприятиями Дубны
ОЭЗ «Дубна» в рамках делового визита в наукоград посетила делегация Кёнгидо. Представители Департамента инвестиций южнокорейской провинции изучали возможность перспективного сотрудничества с компаниями ядерно-физического кластера и резидентами ОЭЗ.
Компании КОНТАКТ
05-10-2016 Уважаемые Абоненты!
Для удобства вашей работы с Компанией Контакт мы обновили свой сайт - contact.dubna.ru
Теперь вы можете обращаться в службу работы с Абонентами и в службу технической поддержки Компании Контакт напрямую с сайта через наш ЧАТ, а также использовать возможность запроса обратного звонка ООО " Компания КОНТАКТ".
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УПФ и Соцзащита
13-01-2017 График доставки единовременных выплат и пенсии
ГУ- Управление Пенсионного Фонда РФ №36 по г.Москве и Московской области предоставляет график доставки единовременных выплат на январь 2017г. и пенсии на февраль 2017 г.:
09-01-2017 Уважаемые страхователи, имеющих застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ!
Напоминаем Вам о необходимости в обязательном порядке представить в срок до 20 февраля 2017 г. перечни рабочих мест, наименований профессий и должностей и поименный список работников, имеющих право на досрочное пенсионное обеспечение за 2016 г. по установленной форме на основании Списков № 1 и № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение, утвержденный Постановлением Кабинета Министров СССР от 26.01.1991 г. № 10,
Религии
16-01-2017 Расписание Крещенских богослужений в храмах г. Дубны 18 и 19 января 2017 года
Храм Похвалы Пресвятой Богородицы в Ратмино
18 января(среда)
8.30 - Утреня, 1,3,6-й часы, Божественная Литургия, Великое освящение воды
17.00 - Вечернее богослужение
19 января (четверг)
8.30 - Божественная Литургия, Великое освящение воды.
11-01-2017 КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ (СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ)
19 января
Праздник Крещения замыкает двенадцать святочных дней. В этот день Церковь празднует вхождение Иисуса Христа на путь служения людям, начало его проповеди. В день Крещения повсеместно в храмах, на реках, озерах, совершается водосвятие, обряд освящения воды в проруби, сделанной в виде православного креста.
Культурная жизнь
16-01-2017 Птицам нужна наша помощь!
По инициативе минэкологии Подмосковья и ВООП стартовала акция «Покорми птиц!» В рамках акции проходит фотоконкурс «Покорми птиц!». Участники конкурса могут сделать фото или видео и разместить на своей странице в социальной сети с хештегом #покормиптиц. Авторы самых интересных снимков получат призы.
09-01-2017 Чёрная речка
В молодости, когда был сильным, смелым и безрассудным, я в приметы не верил. Некогда было, да и не знали мы их толком в городе. В деревнях ещё была какая-то генетическая народная память, а в городах – нет. Краем уха слышали, что есть какие-то заговоры, привороты, присухи и отвороты. Само слово магия в Советском Союзе было под запретом. О всяких чудесах писали только два журнала: “Техника молодёжи” и “Знание сила”. Из фокусников знали Гарри Гудини и Игоря Кио.
Спорта
16-01-2017 Тяжёлая атлетика
Последние соревнования 2016 года по тяжёлой атлетике прошли в конце декабря в Дубне, в зале тяжёлой атлетики Дома физкультуры ОИЯИ. В турнире приняли участие спортсмены, занимающиеся в секции тяжёлой атлетики ОИЯИ, в отделении тяжёлой атлетики ДЮСШ «Дубна», в спортивном комплексе «Руслан», в клубе «100 пудов», а также гости из Дмитрова, Клина, Москвы и Сергиева Посада.
11-01-2017 Продолжается регистрация участников лыжного марафона «Николов Перевоз», который состоится 11 февраля.
Каждому, кто пересечет финишную линию дистанций от 1 до 50 км, будет вручена «Медаль финишера».
Лыжный марафон Russialoppet «Николов Перевоз» обязан своим названием одноименному селению, располагавшемуся много веков назад на реке Дубне. На месте Николо-Перевоз три тысячелетия назад и позднее селились люди, стоянка под Николо-Перевозом является древнейшим памятником культуры всего Волго-Окского бассейна.
Разное
12-01-2017 Отчет участковых уполномоченных полиции
На каждом участке будут присутствовать участковые, руководители подразделений, председатель общественного совета и представители администрации города, которым можно задать интересующие вас вопросы.
12-01-2017 Бесплатные семинары
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12 по Московской области информирует о проведении бесплатного семинара в январе 2017 года.
10-01-2017 Информация о происшествиях на территории г.о. Дубна c 1 по 9 января 2017 года
1 января
Сотрудниками полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий выявлен и доставлен в Дежурную часть 53-летний местный житель, который накануне вечером похитил из одной из квартир в доме 24 по ул. Инженерной ноутбук. Сумма ущерба составила 45 тысяч рублей. Позже с заявлением о краже в полицию обратился владелец ноутбука.
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