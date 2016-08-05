Приглашаем к участию поэтов, исполнителей произведений Сергея Есенина (стихотворение, песня), художников и, конечно же, всех любителей творчества замечательного русского поэта Сергея Александровича Есенина.
Зимние каникулы – это то самое время, которое как нельзя лучше подходит для отдыха всей семьёй. Конечно, если не подведёт погода. Начало января было пасмурным, что не помешало взрослым встать на лыжи, а детишкам отправиться на горки. Множество родителей с детьми отдали предпочтение конькам и отправились на закрытый каток в Парке семейного отдыха.
Егор Арефьев, 17-летний студент МИЭТ и воспитанник воднолыжного клуба «Вега», первым среди наших молодых воднолыжников – за всю историю российских водных лыж! – получил право участия в Junior Mаsters. Этот турнир, который проводится в США (в 58-й раз для ведущих мастеров и в 25-й – для юниоров), по праву считается одним из самых престижных в мире, участие в нем – великая честь не только для спортсменов, но и для стран, которые они представляют.
19 января заместитель руководителя Администрации Дубны Максим Данилов провел заседание комиссии по безопасности дорожного движения. Главным вопросом в повестке был план действий по созданию безопасных условий движения автотранспорта по улице Большеволжская, на которой 15 января этого года случилось резонансное ДТП с трагическими последствиями.
Управление по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации г. Дубны проводит 20 января 2017 года заседание молодежного совета при Главе города Дубны. Мероприятие состоится в зале заседаний Совета депутатов города Дубны (каб. 117) в 17. 00.
Оборот продукции резидента ОЭЗ «Дубна» компании «Связь инжиниринг КБ» за 2016 год составил порядка 120 млн. рублей. А к концу наступившего года новое предприятие намерено увеличить его в пять раз, выйти на самоокупаемость и стать одним из лучших производителей печатных плат нового поколения в России.
Территории российских ОЭЗ сегодня становятся местом базирования новых высокотехнологичных производств и воплощения в жизнь уникальных проектов. Подмосковная ОЭЗ «Дубна» не исключение. В 2017 году пять ее компаний-резидентов намерены сдать в эксплуатацию и запустить новые инновационные предприятия.
В декабре 2016 года ведущие онкоурологи России совместно с компанией «БЕБИГ» (резидент ОЭЗ «Дубна» компания «НаноБрахиТек») посетили Китайскую Народную Республику, где приняли участие в мастер-классах по лечению рака методом брахитерапии.
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Напоминаем Вам о необходимости в обязательном порядке представить в срок до 20 февраля 2017 г. перечни рабочих мест, наименований профессий и должностей и поименный список работников, имеющих право на досрочное пенсионное обеспечение за 2016 г. по установленной форме на основании Списков № 1 и № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение, утвержденный Постановлением Кабинета Министров СССР от 26.01.1991 г. № 10,
25 января (12 января по старому стилю)
Святая мученица Татиана родилась в знатной римской семье - ее отец трижды избирался консулом. Он был тайным христианином и воспитал дочь преданной Богу и Церкви. Достигнув совершеннолетия, Татиана не стала выходить замуж и все свои силы отдала Церкви. Она была поставлена диаконисой в одном из римских храмов и служила Богу, в посте и молитве ухаживая за больными и помогая нуждающимся. Праведность свою Татиане предстояло увенчать венцом мученичества.
По инициативе минэкологии Подмосковья и ВООП стартовала акция «Покорми птиц!» В рамках акции проходит фотоконкурс «Покорми птиц!». Участники конкурса могут сделать фото или видео и разместить на своей странице в социальной сети с хештегом #покормиптиц. Авторы самых интересных снимков получат призы.
В молодости, когда был сильным, смелым и безрассудным, я в приметы не верил. Некогда было, да и не знали мы их толком в городе. В деревнях ещё была какая-то генетическая народная память, а в городах – нет. Краем уха слышали, что есть какие-то заговоры, привороты, присухи и отвороты. Само слово магия в Советском Союзе было под запретом. О всяких чудесах писали только два журнала: “Техника молодёжи” и “Знание сила”. Из фокусников знали Гарри Гудини и Игоря Кио.
Последние соревнования 2016 года по тяжёлой атлетике прошли в конце декабря в Дубне, в зале тяжёлой атлетики Дома физкультуры ОИЯИ. В турнире приняли участие спортсмены, занимающиеся в секции тяжёлой атлетики ОИЯИ, в отделении тяжёлой атлетики ДЮСШ «Дубна», в спортивном комплексе «Руслан», в клубе «100 пудов», а также гости из Дмитрова, Клина, Москвы и Сергиева Посада.
Каждому, кто пересечет финишную линию дистанций от 1 до 50 км, будет вручена «Медаль финишера».
Лыжный марафон Russialoppet «Николов Перевоз» обязан своим названием одноименному селению, располагавшемуся много веков назад на реке Дубне. На месте Николо-Перевоз три тысячелетия назад и позднее селились люди, стоянка под Николо-Перевозом является древнейшим памятником культуры всего Волго-Окского бассейна.
С 28 января 2017 года по 10 февраля 2017 года в Дубне будет проводиться опрос (обследование) различных групп и слоев населения. Обследование проводит Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Московской области (Мособлстат). Этот опрос проводится во всех субъектах Российской Федерации и носит официальное название «Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах в 2017 году».
11 января
В полицию поступило заявление от директора одного из магазинов парфюмерии и косметики, расположенном в д. 24 А по пр. Боголюбова о краже. Неизвестный похитил 1 флакон парфюмерии. Сумма ущерба устанавливается. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка и мероприятия, направленные на установление личности злоумышленника.