Несмотря на востребованность как актрисы театра и кино, Марина Могилевская нашла время для участия в съёмках документального фильма о городе своего детства. В получасовом фильме «Типичная Россия. Дубна» канала «360» она рассказывает о Дубне.
Приглашаем к участию поэтов, исполнителей произведений Сергея Есенина (стихотворение, песня), художников и, конечно же, всех любителей творчества замечательного русского поэта Сергея Александровича Есенина.
Указом Президента РФ 2017 объявлен Годом экологии в России. С целью организации мероприятий, приуроченных к событию, назначен специальный комитет. Обязанности его руководителя будет выполнять Сергей Иванов. Он наделен компетенцией по наделению полномочиями должностных лиц, проведению контроля за реализацией Указа Президента 2017 года об экологии.
30 января
• 90 лет назад родился Н.Ф. Гусев, начальник цеха Дубненского машиностроительного завода (1951–1987 гг.), лауреат Государственной премии СССР.
• 80 лет со дня рождения Б.В. Спасского, советского и российского шахматиста, международного гроссмейстера, чемпиона мира (1969—1972), чемпиона СССР (1961, 1973),заслуженного мастера спорта, неоднократно приезжавшего в Дубну для встреч с любителями шахмат, и в 1972 гг. проходившем в нашем городе предматчевую подготовку перед встречей с американским шахматистом Р. Фишером.
• 70 лет со дня рождения Г.И. Еремина, заместителя начальника лаборатории Научно-исследовательского Института прикладной акустики, заслуженного конструктора РФ
25 января текущего года для представителей СМИ Дубны была организована своего рода экскурсия на правобережный участок строительства моста через Волгу. Гидами, в посещении территории долгожданной для всех жителей города стройки, стали заместитель директора, руководитель проекта строительства мостового перехода Мостоотряда №90 Крымский Александр Витальевич и начальник службы искусственных сооружений Дирекции дорожного строительства Московской области Богдашевский Геннадий Евгеньевич.
Сегодня в Дубне открылся после ремонта Левобережный Пост скорой медицинской помощи. Удалось обновить инженерные сети, отремонтировать крышу, улучшить планировку здания, привести в порядок внутреннюю и внешнюю отделку. Средства для этого были выделены по программе Губернатора Московской области «Наше Подмосковье». Свой вклад в ремонт внесли и дубненцы, в частности - индивидуальный предприниматель Галина Васильевна Кувшинова.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил академика РАН Григория Владимировича Трубникова заместителем министра образования и науки. Соответствующее распоряжение было опубликовано в четверг, 26 января 2017 г. на сайте правительства РФ.
На заседание Совета депутатов 26 января 2017 года приняты решения:
- о внесении изменений в решение Совета депутатов города Дубны Московской области от 27.10.2016 г. № РС-9(32)-94/37 «О согласовании передачи Муниципального унитарного предприятия города Дубны Московской области «ЭЛЕКТРОСЕТЬ» как имущественного комплекса, электросетевого имущества из муниципальной собственности города Дубны Московской области в собственность Московской области»,
«Дубна» как особая экономическая зона в последнее время развивается, на мой взгляд, крайне хорошими темпами» – эти слова зампреда Московской области – министра инвестиций и инноваций региона Дениса Буцаева открыли рабочее совещание в подмосковной ОЭЗ.
Резидент ОЭЗ «Дубна» компания «РЭМОС» приступила к строительству собственного объекта. 26 января была забита первая свая в основание будущего предприятия по производству инновационных изделий, предназначенных для самых различных сфер деятельности – от нефтегазовой отрасли до медицины.
ОЭЗ «Дубна» посетила делегация представителей южнокорейских университетов и Корейского агентства содействия торговле и инвестициям (KOTRA). Визит состоялся в рамках KSP - совместной программы по обмену опытом.
Для удобства вашей работы с Компанией Контакт мы обновили свой сайт - contact.dubna.ru
Теперь вы можете обращаться в службу работы с Абонентами и в службу технической поддержки Компании Контакт напрямую с сайта через наш ЧАТ, а также использовать возможность запроса обратного звонка ООО " Компания КОНТАКТ".
Основным документом для подтверждения периодов работы до регистрации гражданина в качестве застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования является трудовая книжка установленного образца. Записи в трудовой книжке, учитываемые при подсчете страхового стажа, должны быть оформлены в соответствии с трудовым законодательством, действовавшем на день их внесения в трудовую книжку.
Напоминаем всем работающим пенсионерам, что в соответствии с изменениями в пенсионном законодательстве с 2016 года страховая пенсия и фиксированная выплата к ней им выплачивается без учета февральских индексаций размера пенсионного коэффициента (т.е. стоимости одного пенсионного балла) на 4% в 2016 году и 5, 4% в 2017году.
25 января (12 января по старому стилю)
Святая мученица Татиана родилась в знатной римской семье - ее отец трижды избирался консулом. Он был тайным христианином и воспитал дочь преданной Богу и Церкви. Достигнув совершеннолетия, Татиана не стала выходить замуж и все свои силы отдала Церкви. Она была поставлена диаконисой в одном из римских храмов и служила Богу, в посте и молитве ухаживая за больными и помогая нуждающимся. Праведность свою Татиане предстояло увенчать венцом мученичества.
(Дом ветеранов, Флёрова, 8.) (Музей археологии и краеведения г. Дубны.)
Памятные места, памятники, символика и туристические эмблемы г. Дубны за 60 лет(1956-2016) (правый берег). (Эмблемы, гербы, сувениры, значки, буклеты).
14 января в городской библиотеке семейного чтения на Большой Волге прошла традиционная январская встреча с участниками фестиваля искусств «Серебряная псалтирь». В этом году к нам в гости пришли лауреаты Х111 фестиваля Ольга Мириджанашвили и Вадим Михедов. Оба они жители Москвы. Гостей представила директор фестиваля Елена Злобина.
27 января сотрудники ОМВД России по г.о. Дубна провели ранее запланированный в рамках всероссийской акции «Студенческий десант» футбольный матч со студентами московского областного аграрно-технологического техникума «Дубна». Игра состоялась в спортивном зале дворца спорта «Радуга». В мероприятии приняли участие более 40 человек.
24 января
В Дежурную часть поступило заявление от местного жителя о краже. Мужчина сообщил, что в ночь с 23 на 24 января от 2-го подъезда дома 30 по пр. Боголюбова неизвестные похитили квадроцикл серебристого цвета 2014 года выпуска. Характерные приметы квадроцикла: спереди установлена лебёдка, на левой ручке сломан переключатель фар, правая передняя фара жёлтого цвета. В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия по розыску похищенного имущества. Если вы стали очевидцем происшествия, либо владеете информацией – просьба сообщить по телефону в Дежурную часть 112 или 8-496-214-71-19.