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Дубна глазами наших земляков
Несмотря на востребованность как актрисы театра и кино, Марина Могилевская нашла время для участия в съёмках документального фильма о городе своего детства. В получасовом фильме «Типичная Россия. Дубна» канала «360» она рассказывает о Дубне.
Подмосковный Летописец
историко-краеведческий альманах №2 2016 посвящённый юбилею Дубны.
V Есенинский праздник
Приглашаем к участию поэтов, исполнителей произведений Сергея Есенина (стихотворение, песня), художников и, конечно же, всех любителей творчества замечательного русского поэта Сергея Александровича Есенина.
Расписание городских автобусов на 2016 г.
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Новости
Новости
06-02-2017 На этой неделе
7 февраля
• 80 лет со дня рождения Л.О. Поповой (1937-2015), председателя городской плановой комиссии – заместителя председателя Исполкома городского Совета народных депутатов (1977–1985 гг.), почетного ветерана Подмосковья.
• в 1964 г. вышло Постановление Совета Министров СССР, в соответствии с которым перед МКБ «Радуга» поставлена задача по созданию в составе комплекса К-26П противорадиолокационной ракеты КСР-5П.
03-02-2017 Ноу-хау очистки дорог в Дубне
Стоит наступить зиме, как в голову любому нормальному человеку приходит крамольная мысль: Неужели руководители наших коммунальных служб приехали к нам из Африки? Если местные, то трудно понять, почему для них наша русская зима всегда в диковинку. Может быть, стоит организовать специальную акцию и в преддверии каждой зимы и ежедневно напоминать ответственным за нормальное прохождение холодов службам о том, что вот-вот наступит зима, ударят морозы, выпадет снег, не исключены оттепели и ледяные дожди с неизбежным образованием гололёда.


30-01-2017 С Годом экологии!
Указом Президента РФ 2017 объявлен Годом экологии в России. С целью организации мероприятий, приуроченных к событию, назначен специальный комитет. Обязанности его руководителя будет выполнять Сергей Иванов. Он наделен компетенцией по наделению полномочиями должностных лиц, проведению контроля за реализацией Указа Президента 2017 года об экологии.
Города
03-02-2017 О перекрытии движения в Дубне
Перекрытие улицы Вернова с 05 февраля 2017 г.
В связи с производством работ по строительству мостового перехода через р.Волга в створе ул. Вернова г.Дубны Московской области, в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 29.08.2016 г. № 623/29 «Об утверждении проекта планировки территории для размещения мостового перехода через реку Волга в створе улицы Вернова в городе Дубна Московской области»,-
03-02-2017 Чиновников обязали отчитываться о деятельности в интернете
Минтруд готовит инструкцию для госслужащих, обязанных отчитываться о своей деятельности в интернете. Отныне они должны будут сообщать работодателю адреса сайтов, на которых ими размещалась «общедоступная информация». Отказ заполнить утвержденную 28 декабря 2016 года N2867-р правительством РФ форму, как отмечается в Минтруде, считается несовместимым с нахождением на государственной или муниципальной службе и может стать причиной расторжения контракта.
02-02-2017 Талантливый руководитель и замечательный человек!
Администрация Дубны, депутаты городского Совета депутатов, руководство и коллектив приборного завода «Тензор» искренне и сердечно поздравляют Владимира Алексеевича Серкова с замечательным юбилеем – 70-летием со дня рождения.
ОЭЗ "Дубна"
02-02-2017 Двум резидентам ОЭЗ «Дубна» ФРП готов предоставить займ в размере 545 млн. руб.
В начале 2017 года Фонд развития промышленности одобрил займы на осуществление проектов двух компаний-резидентов ОЭЗ «Дубна» в размере 545 млн. рублей.
27-01-2017 Министр подмосковного правительства провел совещание в ОЭЗ «Дубна»
«Дубна» как особая экономическая зона в последнее время развивается, на мой взгляд, крайне хорошими темпами» – эти слова зампреда Московской области – министра инвестиций и инноваций региона Дениса Буцаева открыли рабочее совещание в подмосковной ОЭЗ.
27-01-2017 Первую сваю в основание будущего предприятия забил резидент ОЭЗ «Дубна»
Резидент ОЭЗ «Дубна» компания «РЭМОС» приступила к строительству собственного объекта. 26 января была забита первая свая в основание будущего предприятия по производству инновационных изделий, предназначенных для самых различных сфер деятельности – от нефтегазовой отрасли до медицины.
Компании КОНТАКТ
05-10-2016 Уважаемые Абоненты!
Для удобства вашей работы с Компанией Контакт мы обновили свой сайт - contact.dubna.ru
Теперь вы можете обращаться в службу работы с Абонентами и в службу технической поддержки Компании Контакт напрямую с сайта через наш ЧАТ, а также использовать возможность запроса обратного звонка ООО " Компания КОНТАКТ".
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УПФ и Соцзащита
06-02-2017 С 1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 23 марта 2016 года № 143-ФЗ
Федеральный закон № 143-ФЗ внес изменения в Федеральный закон от 28.12.2013г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее - ФЗ № 400) в части повышения возраста для назначения страховой пенсии по старости лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации и замещаемые на постоянной основе муниципальные должности, должности государственной гражданской службы Российской Федерации и должности муниципальной службы (далее – государственные служащие ).
31-01-2017 Проверьте свою трудовую книжку.
Основным документом для подтверждения периодов работы до регистрации гражданина в качестве застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования является трудовая книжка установленного образца. Записи в трудовой книжке, учитываемые при подсчете страхового стажа, должны быть оформлены в соответствии с трудовым законодательством, действовавшем на день их внесения в трудовую книжку.
Религии
20-01-2017 Татьянин день
25 января (12 января по старому стилю)
Святая мученица Татиана родилась в знатной римской семье - ее отец трижды избирался консулом. Он был тайным христианином и воспитал дочь преданной Богу и Церкви. Достигнув совершеннолетия, Татиана не стала выходить замуж и все свои силы отдала Церкви. Она была поставлена диаконисой в одном из римских храмов и служила Богу, в посте и молитве ухаживая за больными и помогая нуждающимся. Праведность свою Татиане предстояло увенчать венцом мученичества.
16-01-2017 Расписание Крещенских богослужений в храмах г. Дубны 18 и 19 января 2017 года
Храм Похвалы Пресвятой Богородицы в Ратмино
18 января(среда)
8.30 - Утреня, 1,3,6-й часы, Божественная Литургия, Великое освящение воды
17.00 - Вечернее богослужение
19 января (четверг)
8.30 - Божественная Литургия, Великое освящение воды.
Культурная жизнь
02-02-2017 Фестиваль патриотической песни
Городской творческий фестиваль патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» — ежегодное мероприятие для подростков и молодежи Дубны, проводимое отделом молодежной политики управления по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации г.Дубны.
30-01-2017 Городские «Краеведческие чтения» 16-17.12.2016
(Дом ветеранов, Флёрова, 8.) (Музей археологии и краеведения г. Дубны.)
Памятные места, памятники, символика и туристические эмблемы г. Дубны за 60 лет(1956-2016) (правый берег). (Эмблемы, гербы, сувениры, значки, буклеты).
Спорта
02-02-2017 Выполняем нормативы ГТО по стрельбе
В Дубне пройдут соревнования по стрельбе из пневматического оружия по условиям нормативов ГТО.
Управление по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Дубны совместно со стрелковым клубом проведут отборочные открытые лично-командные соревнования по стрельбе из пневматического оружия по условиям нормативов ГТО.
31-01-2017 Самый большой турнир для самых маленьких
С 18 по 22 января на Олимпийской базе МГФСО г. Чехова состоялся Всероссийский турнир по тяжёлой атлетике среди юношей и девушек 2002-2006 год рождения, и 2007 года рождения и младше.
Разное
31-01-2017 Информация о происшествиях на территории г.о. Дубна с 24 по 30 января 2017 года
24 января
В Дежурную часть поступило заявление от местного жителя о краже. Мужчина сообщил, что в ночь с 23 на 24 января от 2-го подъезда дома 30 по пр. Боголюбова неизвестные похитили квадроцикл серебристого цвета 2014 года выпуска. Характерные приметы квадроцикла: спереди установлена лебёдка, на левой ручке сломан переключатель фар, правая передняя фара жёлтого цвета. В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия по розыску похищенного имущества. Если вы стали очевидцем происшествия, либо владеете информацией – просьба сообщить по телефону в Дежурную часть 112 или 8-496-214-71-19.
30-01-2017 Бесплатные семинары
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12 по Московской области информирует о проведении бесплатных семинаров в феврале 2017 года.
30-01-2017 Уважаемые жители и гости города!
ОМВД России по г.о. Дубна по подозрению в совершении серии краж разыскивается ранее неоднократно судимый Корюшкин Максим Николаевич 13.05.1982 г.р.
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