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Подмосковный Летописец
историко-краеведческий альманах №2 2016 посвящённый юбилею Дубны.
V Есенинский праздник
Приглашаем к участию поэтов, исполнителей произведений Сергея Есенина (стихотворение, песня), художников и, конечно же, всех любителей творчества замечательного русского поэта Сергея Александровича Есенина.
Расписание городских автобусов на 2016 г.
по рабочим дням
Расписание городских автобусов на 2016 г.
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Новости
Новости
01-01-2017 На этой неделе
1 января

«День освобождения» – национальный праздник Республики Кубы, страны-участницы ОИЯИ
«День образования Словакии» – национальный праздник Словацкой Республики страны-участницы ОИЯИ

28-12-2016 С Новым годом!
Уважаемые друзья, коллеги!
От всей души поздравляем вас с Новым 2017 годом!
Примите наши искренние пожелания удачи, добра, успехов в учёбе и работе, благополучия и счастья в семейной жизни!
До новых встреч в наступающем году!
26-12-2016 С 2017!
Кем бы мы ни были, какого бы возраста и к какой бы социальной группе не относились - все мы с нетерпением ждем наступления самого главного в нашей жизни праздника. Почти аксиомой стало мнение о необходимости достойной встречи Нового года, поскольку от этого зависит счастье и благополучие всех остальных дней в году. Новый 2017 год по восточному календарю будет годом Красного (Огненного) Петуха, правда, начнётся он только в день новолуния 28 января.
Города
29-12-2016 Дорогие дубненцы!
От всей души поздравляю вас с наступающими замечательными праздниками – Новым годом и Рождеством Христовым!
Эти праздники объединяют нас общими надеждами, новыми планами, ожиданием радостных перемен.
28-12-2016 Про мост через Волгу
На пресс-конференции Глава города Вячеслав Мухин и заместитель директора ДТФ «МОСТООТРЯД-90», руководитель проекта строительства мостового перехода через реку Волга в городе Дубна Александр Крымский ответили на вопросы журналистов о строительстве моста. Представители СМИ узнали, какие дороги закроют в процессе работ, где разместятся строительные городки, куда и как будут вывозить грунт, каким образом защитят жителей близлежащих домов от шума стройки.
26-12-2016 Уважаемые жители и гости города!
ОМВД России по г.о. Дубна информирует вас о том, что в период проведения праздничных мероприятий для организации правопорядка и общественной безопасности будут привлечены сотрудники ОМВД России по г.о. Дубна.
Обращаем ваше внимание, что для использования пиротехники на территории города выделено 4 площадки:
ОЭЗ "Дубна"
28-12-2016 Китайские онкологи заинтересованы в российских разработках компании «БЕБИГ»
В декабре 2016 года ведущие онкоурологи России совместно с компанией «БЕБИГ» (резидент ОЭЗ «Дубна» компания «НаноБрахиТек») посетили Китайскую Народную Республику, где приняли участие в мастер-классах по лечению рака методом брахитерапии.
27-12-2016 Корея ищет возможность сотрудничества с предприятиями Дубны
ОЭЗ «Дубна» в рамках делового визита в наукоград посетила делегация Кёнгидо. Представители Департамента инвестиций южнокорейской провинции изучали возможность перспективного сотрудничества с компаниями ядерно-физического кластера и резидентами ОЭЗ.
27-12-2016 В Конгресс-центре ОЭЗ «Дубна» организовали Новогоднюю елку для детей
Новогодняя сказка-спектакль, вкусные подарки и, конечно, празднично украшенная красавица-елка и Дед Мороз – дети сотрудников компаний-резидентов и Управляющей компании ОЭЗ «Дубна» отметили самый главный и долгожданный праздник в году.
Компании КОНТАКТ
05-10-2016 Уважаемые Абоненты!
Для удобства вашей работы с Компанией Контакт мы обновили свой сайт - contact.dubna.ru
Теперь вы можете обращаться в службу работы с Абонентами и в службу технической поддержки Компании Контакт напрямую с сайта через наш ЧАТ, а также использовать возможность запроса обратного звонка ООО " Компания КОНТАКТ".
05-08-2016 Получи ОЛИМПИАДУ бесплатно с 1 по 31 августа включительно!
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УПФ и Соцзащита
28-12-2016 Бюджет Пенсионного фонда России на 2017 год.
7 декабря 2016 года Государственная Дума РФ во втором чтении приняла проект бюджета Пенсионного фонда России на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.
В 2017 году расходы Пенсионного фонда на пенсионное обеспечение россиян вырастут на 327,3 млрд рублей и составят 6,9 трлн рублей. Расходы на социальные выплаты вырастут на 262,3 млрд рублей и составят 1,2 трлн рублей.
26-12-2016 Единовременная выплата в размере 5000 рублей.
Денежная выплата будет осуществлена в январе 2017 года гражданам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации и являющимся получателями пенсий по состоянию на 31 декабря 2016 года. Пенсионный фонд будет производить выплату на основании документов, которые содержатся в выплатном или пенсионном деле, поэтому обращаться в ПФР или подавать заявление не требуется.
Религии
12-12-2016 Святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских
Дни памяти: 22 мая и 19 декабря
Святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских, чудотворец прославился как великий угодник Божий. Он родился в городе Пахаре Ликийской области (на южном побережье Малоазийского полуострова), был единственным сыном благочестивых родителей Феофана и Нонны, давших обет посвятить его Богу.
30-11-2016 Введение во храм Пресвятой Богородицы
4 декабря
Введение во храм Пресвятой Девы Марии празднуется Святой Русской Православной Церковью 4 декабря (21 ноября ст. ст.). День этот считается великим двунадесятым непереходящим Богородническим праздником, который в песнопениях церковных называется "предвестием Божия благоволения к людям". С этого праздника начинают петь в церкви во время утрени "Христос рождается...".
Культурная жизнь
28-12-2016 ДК «Октябрь» - 50!
В воскресенье 25 декабря во ДК «Октябрь» состоялась заключительная часть юбилейного проекта-трилогии под названием «Виват Дворец!», посвященная 50-летию ДК «Октябрь».
Перед началом концерта в фойе ДК выступали Николай Озеров, Иван и Анастасия Шляпины. Фотостудия «Образ» (рук. В.В. Новожилов) и студия современной живописи (рук. В.Н. Шмагин) представили свои работы.
23-12-2016 Новогодние и рождественские мероприятия в Дубне
23.12.2016 МАУ ДК «Октябрь» 15-00. Годовой отчет Главы города, торжественная церемония вручения наград и почетных знаков выдающимся горожанам и предприятиям города, концерт творческих коллективов города. Количество участников: 80 человек. Предполагаемое количество зрителей: 500 человек.
Спорта
26-12-2016 Лыжи и маршруты
Утвержден на период декабрь 2016 – апрель 2017 гг. перечень лыжных маршрутов на территории г.Дубны:
23-12-2016 Спортивные мероприятия в Дубне
с 01 по 08 января 2017 года
Разное
28-12-2016 В Новом году новая система расчета скидки по карте «Стрелка»
В соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 08.11.2016 №834/41 с начала следующего года повышается тариф на проезд в общественном транспорте Подмосковья. Кроме того, для пользователей карты «Стрелка» начнет действовать новая система скидок – процентная.
27-12-2016 График работы органов ЗАГС в праздничные дни в январе 2017 г.
Главное управление ЗАГС Московской области сообщает, что в январе 2017 года установлен следующий график работы органов ЗАГС:
03.01.2017, 06.01.2017 и
09.01.2017 с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00);
с 10.01.2017 – в обычном режиме.
27-12-2016 Информация о происшествиях на территории г.о. Дубна с 20 по 26 декабря 2016 года
20 декабря
В Дежурную часть обратился житель Конаковского района с заявлением об угоне автомобиля. Мужчина сообщил о том, что неизвестные 20 декабря в период с 7:40 до 20:45 похитили его автомобиль с территории неохраняемой стоянки, расположенной у ж/д вокзала на Дмитровском шоссе. В настоящий момент полицейские разыскивают угнанный автомобиль Рено Дастер, коричневого цвета, государственный регистрационный знак К 753 СТ 777. Если вы стали очевидцем происшествия, либо владеете информацией – просьба сообщить в Дежурную часть по телефону 02 или 112.
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