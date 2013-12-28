Несмотря на востребованность как актрисы театра и кино, Марина Могилевская нашла время для участия в съёмках документального фильма о городе своего детства. В получасовом фильме «Типичная Россия. Дубна» канала «360» она рассказывает о Дубне.
Приглашаем к участию поэтов, исполнителей произведений Сергея Есенина (стихотворение, песня), художников и, конечно же, всех любителей творчества замечательного русского поэта Сергея Александровича Есенина.
7 февраля
• 80 лет со дня рождения Л.О. Поповой (1937-2015), председателя городской плановой комиссии – заместителя председателя Исполкома городского Совета народных депутатов (1977–1985 гг.), почетного ветерана Подмосковья.
• в 1964 г. вышло Постановление Совета Министров СССР, в соответствии с которым перед МКБ «Радуга» поставлена задача по созданию в составе комплекса К-26П противорадиолокационной ракеты КСР-5П.
Стоит наступить зиме, как в голову любому нормальному человеку приходит крамольная мысль: Неужели руководители наших коммунальных служб приехали к нам из Африки? Если местные, то трудно понять, почему для них наша русская зима всегда в диковинку. Может быть, стоит организовать специальную акцию и в преддверии каждой зимы и ежедневно напоминать ответственным за нормальное прохождение холодов службам о том, что вот-вот наступит зима, ударят морозы, выпадет снег, не исключены оттепели и ледяные дожди с неизбежным образованием гололёда.
Указом Президента РФ 2017 объявлен Годом экологии в России. С целью организации мероприятий, приуроченных к событию, назначен специальный комитет. Обязанности его руководителя будет выполнять Сергей Иванов. Он наделен компетенцией по наделению полномочиями должностных лиц, проведению контроля за реализацией Указа Президента 2017 года об экологии.
Перекрытие улицы Вернова с 05 февраля 2017 г.
В связи с производством работ по строительству мостового перехода через р.Волга в створе ул. Вернова г.Дубны Московской области, в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 29.08.2016 г. № 623/29 «Об утверждении проекта планировки территории для размещения мостового перехода через реку Волга в створе улицы Вернова в городе Дубна Московской области»,-
Минтруд готовит инструкцию для госслужащих, обязанных отчитываться о своей деятельности в интернете. Отныне они должны будут сообщать работодателю адреса сайтов, на которых ими размещалась «общедоступная информация». Отказ заполнить утвержденную 28 декабря 2016 года N2867-р правительством РФ форму, как отмечается в Минтруде, считается несовместимым с нахождением на государственной или муниципальной службе и может стать причиной расторжения контракта.
Администрация Дубны, депутаты городского Совета депутатов, руководство и коллектив приборного завода «Тензор» искренне и сердечно поздравляют Владимира Алексеевича Серкова с замечательным юбилеем – 70-летием со дня рождения.
«Дубна» как особая экономическая зона в последнее время развивается, на мой взгляд, крайне хорошими темпами» – эти слова зампреда Московской области – министра инвестиций и инноваций региона Дениса Буцаева открыли рабочее совещание в подмосковной ОЭЗ.
Резидент ОЭЗ «Дубна» компания «РЭМОС» приступила к строительству собственного объекта. 26 января была забита первая свая в основание будущего предприятия по производству инновационных изделий, предназначенных для самых различных сфер деятельности – от нефтегазовой отрасли до медицины.
Для удобства вашей работы с Компанией Контакт мы обновили свой сайт - contact.dubna.ru
Теперь вы можете обращаться в службу работы с Абонентами и в службу технической поддержки Компании Контакт напрямую с сайта через наш ЧАТ, а также использовать возможность запроса обратного звонка ООО " Компания КОНТАКТ".
Федеральный закон № 143-ФЗ внес изменения в Федеральный закон от 28.12.2013г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее - ФЗ № 400) в части повышения возраста для назначения страховой пенсии по старости лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации и замещаемые на постоянной основе муниципальные должности, должности государственной гражданской службы Российской Федерации и должности муниципальной службы (далее – государственные служащие ).
Основным документом для подтверждения периодов работы до регистрации гражданина в качестве застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования является трудовая книжка установленного образца. Записи в трудовой книжке, учитываемые при подсчете страхового стажа, должны быть оформлены в соответствии с трудовым законодательством, действовавшем на день их внесения в трудовую книжку.
25 января (12 января по старому стилю)
Святая мученица Татиана родилась в знатной римской семье - ее отец трижды избирался консулом. Он был тайным христианином и воспитал дочь преданной Богу и Церкви. Достигнув совершеннолетия, Татиана не стала выходить замуж и все свои силы отдала Церкви. Она была поставлена диаконисой в одном из римских храмов и служила Богу, в посте и молитве ухаживая за больными и помогая нуждающимся. Праведность свою Татиане предстояло увенчать венцом мученичества.
Городской творческий фестиваль патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» — ежегодное мероприятие для подростков и молодежи Дубны, проводимое отделом молодежной политики управления по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации г.Дубны.
(Дом ветеранов, Флёрова, 8.) (Музей археологии и краеведения г. Дубны.)
Памятные места, памятники, символика и туристические эмблемы г. Дубны за 60 лет(1956-2016) (правый берег). (Эмблемы, гербы, сувениры, значки, буклеты).
В Дубне пройдут соревнования по стрельбе из пневматического оружия по условиям нормативов ГТО.
Управление по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Дубны совместно со стрелковым клубом проведут отборочные открытые лично-командные соревнования по стрельбе из пневматического оружия по условиям нормативов ГТО.
24 января
В Дежурную часть поступило заявление от местного жителя о краже. Мужчина сообщил, что в ночь с 23 на 24 января от 2-го подъезда дома 30 по пр. Боголюбова неизвестные похитили квадроцикл серебристого цвета 2014 года выпуска. Характерные приметы квадроцикла: спереди установлена лебёдка, на левой ручке сломан переключатель фар, правая передняя фара жёлтого цвета. В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия по розыску похищенного имущества. Если вы стали очевидцем происшествия, либо владеете информацией – просьба сообщить по телефону в Дежурную часть 112 или 8-496-214-71-19.