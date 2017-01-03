Уважаемые друзья, коллеги! От всей души поздравляем вас с Новым 2017 годом! Примите наши искренние пожелания удачи, добра, успехов в учёбе и работе, благополучия и счастья в семейной жизни! До новых встреч в наступающем году!

Кем бы мы ни были, какого бы возраста и к какой бы социальной группе не относились - все мы с нетерпением ждем наступления самого главного в нашей жизни праздника. Почти аксиомой стало мнение о необходимости достойной встречи Нового года, поскольку от этого зависит счастье и благополучие всех остальных дней в году. Новый 2017 год по восточному календарю будет годом Красного (Огненного) Петуха, правда, начнётся он только в день новолуния 28 января.

