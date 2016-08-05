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Подмосковный Летописец
историко-краеведческий альманах №2 2016 посвящённый юбилею Дубны.
V Есенинский праздник
Приглашаем к участию поэтов, исполнителей произведений Сергея Есенина (стихотворение, песня), художников и, конечно же, всех любителей творчества замечательного русского поэта Сергея Александровича Есенина.
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Новости
20-01-2017 Крещенские купания
Православной Церковью 19 января празднуется Крещение или Богоявление. Это самый древний праздник у христиан Его установление корнями уходит к временам учеников-апостолов Христа.


16-01-2017 На этой неделе
16 января
• в 1991 г., вышел приказ Государственного комитета СССР по народному образованию, Министерства атомной энергетики и промышленности СССР о создании на базе ОИЯИ Учебного научного центра.
10-01-2017 Новый 2017 год
Зимние каникулы – это то самое время, которое как нельзя лучше подходит для отдыха всей семьёй. Конечно, если не подведёт погода. Начало января было пасмурным, что не помешало взрослым встать на лыжи, а детишкам отправиться на горки. Множество родителей с детьми отдали предпочтение конькам и отправились на закрытый каток в Парке семейного отдыха.


Города
20-01-2017 Masters для Егора. Нужна наша поддержка!
Егор Арефьев, 17-летний студент МИЭТ и воспитанник воднолыжного клуба «Вега», первым среди наших молодых воднолыжников – за всю историю российских водных лыж! – получил право участия в Junior Mаsters. Этот турнир, который проводится в США (в 58-й раз для ведущих мастеров и в 25-й – для юниоров), по праву считается одним из самых престижных в мире, участие в нем – великая честь не только для спортсменов, но и для стран, которые они представляют.
20-01-2017 За безопасность дорожного движения
19 января заместитель руководителя Администрации Дубны Максим Данилов провел заседание комиссии по безопасности дорожного движения. Главным вопросом в повестке был план действий по созданию безопасных условий движения автотранспорта по улице Большеволжская, на которой 15 января этого года случилось резонансное ДТП с трагическими последствиями.
19-01-2017 Заседание молодежного совета
Управление по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации г. Дубны проводит 20 января 2017 года заседание молодежного совета при Главе города Дубны. Мероприятие состоится в зале заседаний Совета депутатов города Дубны (каб. 117) в 17. 00.
ОЭЗ "Дубна"
19-01-2017 В 2017 году резидент ОЭЗ «Дубна» увеличит оборот продукции в пять раз
Оборот продукции резидента ОЭЗ «Дубна» компании «Связь инжиниринг КБ» за 2016 год составил порядка 120 млн. рублей. А к концу наступившего года новое предприятие намерено увеличить его в пять раз, выйти на самоокупаемость и стать одним из лучших производителей печатных плат нового поколения в России.
10-01-2017 Пять резидентов ОЭЗ «Дубна» запустят новые производства в 2017 году
Территории российских ОЭЗ сегодня становятся местом базирования новых высокотехнологичных производств и воплощения в жизнь уникальных проектов. Подмосковная ОЭЗ «Дубна» не исключение. В 2017 году пять ее компаний-резидентов намерены сдать в эксплуатацию и запустить новые инновационные предприятия.
28-12-2016 Китайские онкологи заинтересованы в российских разработках компании «БЕБИГ»
В декабре 2016 года ведущие онкоурологи России совместно с компанией «БЕБИГ» (резидент ОЭЗ «Дубна» компания «НаноБрахиТек») посетили Китайскую Народную Республику, где приняли участие в мастер-классах по лечению рака методом брахитерапии.
Компании КОНТАКТ
05-10-2016 Уважаемые Абоненты!
Для удобства вашей работы с Компанией Контакт мы обновили свой сайт - contact.dubna.ru
Теперь вы можете обращаться в службу работы с Абонентами и в службу технической поддержки Компании Контакт напрямую с сайта через наш ЧАТ, а также использовать возможность запроса обратного звонка ООО " Компания КОНТАКТ".
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УПФ и Соцзащита
13-01-2017 График доставки единовременных выплат и пенсии
ГУ- Управление Пенсионного Фонда РФ №36 по г.Москве и Московской области предоставляет график доставки единовременных выплат на январь 2017г. и пенсии на февраль 2017 г.:
09-01-2017 Уважаемые страхователи, имеющих застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ!
Напоминаем Вам о необходимости в обязательном порядке представить в срок до 20 февраля 2017 г. перечни рабочих мест, наименований профессий и должностей и поименный список работников, имеющих право на досрочное пенсионное обеспечение за 2016 г. по установленной форме на основании Списков № 1 и № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение, утвержденный Постановлением Кабинета Министров СССР от 26.01.1991 г. № 10,
Религии
20-01-2017 Татьянин день
25 января (12 января по старому стилю)
Святая мученица Татиана родилась в знатной римской семье - ее отец трижды избирался консулом. Он был тайным христианином и воспитал дочь преданной Богу и Церкви. Достигнув совершеннолетия, Татиана не стала выходить замуж и все свои силы отдала Церкви. Она была поставлена диаконисой в одном из римских храмов и служила Богу, в посте и молитве ухаживая за больными и помогая нуждающимся. Праведность свою Татиане предстояло увенчать венцом мученичества.
16-01-2017 Расписание Крещенских богослужений в храмах г. Дубны 18 и 19 января 2017 года
Храм Похвалы Пресвятой Богородицы в Ратмино
18 января(среда)
8.30 - Утреня, 1,3,6-й часы, Божественная Литургия, Великое освящение воды
17.00 - Вечернее богослужение
19 января (четверг)
8.30 - Божественная Литургия, Великое освящение воды.
Культурная жизнь
16-01-2017 Птицам нужна наша помощь!
По инициативе минэкологии Подмосковья и ВООП стартовала акция «Покорми птиц!» В рамках акции проходит фотоконкурс «Покорми птиц!». Участники конкурса могут сделать фото или видео и разместить на своей странице в социальной сети с хештегом #покормиптиц. Авторы самых интересных снимков получат призы.
09-01-2017 Чёрная речка
В молодости, когда был сильным, смелым и безрассудным, я в приметы не верил. Некогда было, да и не знали мы их толком в городе. В деревнях ещё была какая-то генетическая народная память, а в городах – нет. Краем уха слышали, что есть какие-то заговоры, привороты, присухи и отвороты. Само слово магия в Советском Союзе было под запретом. О всяких чудесах писали только два журнала: “Техника молодёжи” и “Знание сила”. Из фокусников знали Гарри Гудини и Игоря Кио.
Спорта
16-01-2017 Тяжёлая атлетика
Последние соревнования 2016 года по тяжёлой атлетике прошли в конце декабря в Дубне, в зале тяжёлой атлетики Дома физкультуры ОИЯИ. В турнире приняли участие спортсмены, занимающиеся в секции тяжёлой атлетики ОИЯИ, в отделении тяжёлой атлетики ДЮСШ «Дубна», в спортивном комплексе «Руслан», в клубе «100 пудов», а также гости из Дмитрова, Клина, Москвы и Сергиева Посада.
11-01-2017 Продолжается регистрация участников лыжного марафона «Николов Перевоз», который состоится 11 февраля.
Каждому, кто пересечет финишную линию дистанций от 1 до 50 км, будет вручена «Медаль финишера».
Лыжный марафон Russialoppet «Николов Перевоз» обязан своим названием одноименному селению, располагавшемуся много веков назад на реке Дубне. На месте Николо-Перевоз три тысячелетия назад и позднее селились люди, стоянка под Николо-Перевозом является древнейшим памятником культуры всего Волго-Окского бассейна.
Разное
19-01-2017 Опрос населения в Дубне
С 28 января 2017 года по 10 февраля 2017 года в Дубне будет проводиться опрос (обследование) различных групп и слоев населения. Обследование проводит Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Московской области (Мособлстат). Этот опрос проводится во всех субъектах Российской Федерации и носит официальное название «Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах в 2017 году».
17-01-2017 Инспектируем стройплощадки
В настоящее время Дубна интенсивно застраивается. Высокими темпами идёт строительство жилых домов, в частности в районе Большой Волги, активно прирастают производственными площадями обе площадки ОЭЗ.
17-01-2017 Информация о происшествиях на территории г.о. Дубна с 10 по 16 января 2017 года
11 января
В полицию поступило заявление от директора одного из магазинов парфюмерии и косметики, расположенном в д. 24 А по пр. Боголюбова о краже. Неизвестный похитил 1 флакон парфюмерии. Сумма ущерба устанавливается. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка и мероприятия, направленные на установление личности злоумышленника.
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