Стоит наступить зиме, как в голову любому нормальному человеку приходит крамольная мысль: Неужели руководители наших коммунальных служб приехали к нам из Африки? Если местные, то трудно понять, почему для них наша русская зима всегда в диковинку. Может быть, стоит организовать специальную акцию и в преддверии каждой зимы и ежедневно напоминать ответственным за нормальное прохождение холодов службам о том, что вот-вот наступит зима, ударят морозы, выпадет снег, не исключены оттепели и ледяные дожди с неизбежным образованием гололёда.