Приглашаем к участию поэтов, исполнителей произведений Сергея Есенина (стихотворение, песня), художников и, конечно же, всех любителей творчества замечательного русского поэта Сергея Александровича Есенина.
Уважаемые друзья, коллеги!
От всей души поздравляем вас с Новым 2017 годом!
Примите наши искренние пожелания удачи, добра, успехов в учёбе и работе, благополучия и счастья в семейной жизни!
До новых встреч в наступающем году!
Кем бы мы ни были, какого бы возраста и к какой бы социальной группе не относились - все мы с нетерпением ждем наступления самого главного в нашей жизни праздника. Почти аксиомой стало мнение о необходимости достойной встречи Нового года, поскольку от этого зависит счастье и благополучие всех остальных дней в году. Новый 2017 год по восточному календарю будет годом Красного (Огненного) Петуха, правда, начнётся он только в день новолуния 28 января.
На пресс-конференции Глава города Вячеслав Мухин и заместитель директора ДТФ «МОСТООТРЯД-90», руководитель проекта строительства мостового перехода через реку Волга в городе Дубна Александр Крымский ответили на вопросы журналистов о строительстве моста. Представители СМИ узнали, какие дороги закроют в процессе работ, где разместятся строительные городки, куда и как будут вывозить грунт, каким образом защитят жителей близлежащих домов от шума стройки.
ОМВД России по г.о. Дубна информирует вас о том, что в период проведения праздничных мероприятий для организации правопорядка и общественной безопасности будут привлечены сотрудники ОМВД России по г.о. Дубна.
Обращаем ваше внимание, что для использования пиротехники на территории города выделено 4 площадки:
В декабре 2016 года ведущие онкоурологи России совместно с компанией «БЕБИГ» (резидент ОЭЗ «Дубна» компания «НаноБрахиТек») посетили Китайскую Народную Республику, где приняли участие в мастер-классах по лечению рака методом брахитерапии.
ОЭЗ «Дубна» в рамках делового визита в наукоград посетила делегация Кёнгидо. Представители Департамента инвестиций южнокорейской провинции изучали возможность перспективного сотрудничества с компаниями ядерно-физического кластера и резидентами ОЭЗ.
Новогодняя сказка-спектакль, вкусные подарки и, конечно, празднично украшенная красавица-елка и Дед Мороз – дети сотрудников компаний-резидентов и Управляющей компании ОЭЗ «Дубна» отметили самый главный и долгожданный праздник в году.
Для удобства вашей работы с Компанией Контакт мы обновили свой сайт - contact.dubna.ru
Теперь вы можете обращаться в службу работы с Абонентами и в службу технической поддержки Компании Контакт напрямую с сайта через наш ЧАТ, а также использовать возможность запроса обратного звонка ООО " Компания КОНТАКТ".
7 декабря 2016 года Государственная Дума РФ во втором чтении приняла проект бюджета Пенсионного фонда России на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.
В 2017 году расходы Пенсионного фонда на пенсионное обеспечение россиян вырастут на 327,3 млрд рублей и составят 6,9 трлн рублей. Расходы на социальные выплаты вырастут на 262,3 млрд рублей и составят 1,2 трлн рублей.
Денежная выплата будет осуществлена в январе 2017 года гражданам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации и являющимся получателями пенсий по состоянию на 31 декабря 2016 года. Пенсионный фонд будет производить выплату на основании документов, которые содержатся в выплатном или пенсионном деле, поэтому обращаться в ПФР или подавать заявление не требуется.
Дни памяти: 22 мая и 19 декабря
Святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских, чудотворец прославился как великий угодник Божий. Он родился в городе Пахаре Ликийской области (на южном побережье Малоазийского полуострова), был единственным сыном благочестивых родителей Феофана и Нонны, давших обет посвятить его Богу.
4 декабря
Введение во храм Пресвятой Девы Марии празднуется Святой Русской Православной Церковью 4 декабря (21 ноября ст. ст.). День этот считается великим двунадесятым непереходящим Богородническим праздником, который в песнопениях церковных называется "предвестием Божия благоволения к людям". С этого праздника начинают петь в церкви во время утрени "Христос рождается...".
В воскресенье 25 декабря во ДК «Октябрь» состоялась заключительная часть юбилейного проекта-трилогии под названием «Виват Дворец!», посвященная 50-летию ДК «Октябрь».
Перед началом концерта в фойе ДК выступали Николай Озеров, Иван и Анастасия Шляпины. Фотостудия «Образ» (рук. В.В. Новожилов) и студия современной живописи (рук. В.Н. Шмагин) представили свои работы.
23.12.2016 МАУ ДК «Октябрь» 15-00. Годовой отчет Главы города, торжественная церемония вручения наград и почетных знаков выдающимся горожанам и предприятиям города, концерт творческих коллективов города. Количество участников: 80 человек. Предполагаемое количество зрителей: 500 человек.
В соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 08.11.2016 №834/41 с начала следующего года повышается тариф на проезд в общественном транспорте Подмосковья. Кроме того, для пользователей карты «Стрелка» начнет действовать новая система скидок – процентная.
Главное управление ЗАГС Московской области сообщает, что в январе 2017 года установлен следующий график работы органов ЗАГС:
03.01.2017, 06.01.2017 и
09.01.2017 с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00);
с 10.01.2017 – в обычном режиме.
20 декабря
В Дежурную часть обратился житель Конаковского района с заявлением об угоне автомобиля. Мужчина сообщил о том, что неизвестные 20 декабря в период с 7:40 до 20:45 похитили его автомобиль с территории неохраняемой стоянки, расположенной у ж/д вокзала на Дмитровском шоссе. В настоящий момент полицейские разыскивают угнанный автомобиль Рено Дастер, коричневого цвета, государственный регистрационный знак К 753 СТ 777. Если вы стали очевидцем происшествия, либо владеете информацией – просьба сообщить в Дежурную часть по телефону 02 или 112.